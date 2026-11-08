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Nick Woltemade akhirnya mencatat momen perdana yang telah lama dinantikan bersama Juventus Turin dalam laga liga di kandang AC Fiorentina yang berakhir 2-2 pada Minggu malam.

Penyerang timnas Jerman itu mencetak gol penyama kedudukan sementara menjadi 1-1 pada menit ke-32. Itu merupakan gol pertamanya di Serie A, yang lahir pada penampilannya yang kesembilan.

Mantan pemain Frankfurt, Randal Kolo Muani, menyiapkan gol Woltemade lewat aksi individu yang apik. Woltemade, yang pernah membela Bremen dan Stuttgart, menuntaskan umpan Kolo Muani dari jarak sepuluh meter dengan penyelesaian cerdik dan tanpa ragu.

Woltemade ditarik keluar dengan wajah murung meski cetak gol perdana di liga

Gol itu penting bukan hanya bagi Woltemade secara pribadi, melainkan juga bagi Juve. Pasalnya, tim asal Turin tersebut tertinggal lebih dulu di Florence ketika Mateo Pellegrino mencetak gol pembuka bagi tuan rumah lewat situasi sepak pojok pada menit keempat. Sial bagi Woltemade dan rekan-rekannya, mereka juga lengah pada awal babak kedua. Pada menit ke-54, Alieu Njie mengubah skor menjadi 2-1 untuk Fiorentina.

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Woltemade pun meninggalkan lapangan dengan wajah murung ketika diganti tak lama kemudian. Edon Zhegrova masuk menggantikan pemain Jerman berusia 24 tahun itu pada menit ke-57. Beberapa saat setelahnya, Juventus kembali menyamakan kedudukan. Bek tengah Bremer menyundul bola masuk seusai sepak pojok untuk mengubah skor menjadi 2-2 (66').

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Skor imbang bertahan hingga akhir laga. Tidak ada gol tambahan dalam fase akhir pertandingan yang berlangsung sengit. Bagi Juve, hasil imbang itu tidak cukup. Klub tersukses di Italia tersebut masih berada di posisi ketujuh klasemen, sementara jarak mereka dari kelompok papan atas terus melebar. Bahkan, pemuncak klasemen Lazio Roma sudah unggul sebelas poin.

Nick Woltemade tak dipanggil timnas Jerman setelah awal sulit di Juventus

Woltemade, yang dipinjam Juventus dari Newcastle United sejak awal September, mengalami awal yang sulit di Italia dan kerap dikritik. Penampilannya yang kurang meyakinkan dalam beberapa pekan terakhir juga membuatnya kehilangan tempat di timnas Jerman saat ini. Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp tidak memanggilnya untuk laga internasional pada November mendatang di Serbia dan melawan Belanda.

Getty Images

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Meski begitu, Klopp memberi Woltemade semangat karena menurutnya sang pemain "berada di jalur yang baik. Dia masih sedikit kurang menunjukkan ancaman nyata untuk mencetak gol. Kemampuannya membangun dan melanjutkan permainan sudah ada. Karena itu, tentu tidak ada pintu yang tertutup. Ini keputusan yang sulit bagi kami, tetapi terkadang performa mengalahkan segalanya," kata Klopp.

Meski baru mencetak gol pertamanya di Serie A pada Minggu malam, Woltemade sebelumnya sudah beberapa kali mencetak gol bagi Juve di kompetisi lain. Pemain yang telah 14 kali membela timnas Jerman itu sudah mencatat tiga gol dan dua assist dalam empat penampilan di Liga Europa musim ini.