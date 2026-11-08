Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
imago-sport-1085743335.jpgIMAGO
Oliver Maywurm
Diterjemahkan oleh

Kelegaan bagi Nick Woltemade! Pemain yang kalah bersama timnas Jerman akhirnya mencatatkan penampilan perdana yang lama dinantikan di Juventus Turin

Ikuti GOAL di Google
Iklan

Nick Woltemade akhirnya mencatat momen perdana yang telah lama dinantikan bersama Juventus Turin dalam laga liga di kandang AC Fiorentina yang berakhir 2-2 pada Minggu malam.

Penyerang timnas Jerman itu mencetak gol penyama kedudukan sementara menjadi 1-1 pada menit ke-32. Itu merupakan gol pertamanya di Serie A, yang lahir pada penampilannya yang kesembilan.

Mantan pemain Frankfurt, Randal Kolo Muani, menyiapkan gol Woltemade lewat aksi individu yang apik. Woltemade, yang pernah membela Bremen dan Stuttgart, menuntaskan umpan Kolo Muani dari jarak sepuluh meter dengan penyelesaian cerdik dan tanpa ragu.

Woltemade ditarik keluar dengan wajah murung meski cetak gol perdana di liga

Gol itu penting bukan hanya bagi Woltemade secara pribadi, melainkan juga bagi Juve. Pasalnya, tim asal Turin tersebut tertinggal lebih dulu di Florence ketika Mateo Pellegrino mencetak gol pembuka bagi tuan rumah lewat situasi sepak pojok pada menit keempat. Sial bagi Woltemade dan rekan-rekannya, mereka juga lengah pada awal babak kedua. Pada menit ke-54, Alieu Njie mengubah skor menjadi 2-1 untuk Fiorentina.

Iklan
Iklan

Woltemade pun meninggalkan lapangan dengan wajah murung ketika diganti tak lama kemudian. Edon Zhegrova masuk menggantikan pemain Jerman berusia 24 tahun itu pada menit ke-57. Beberapa saat setelahnya, Juventus kembali menyamakan kedudukan. Bek tengah Bremer menyundul bola masuk seusai sepak pojok untuk mengubah skor menjadi 2-2 (66').

Topik Terkait

Skor imbang bertahan hingga akhir laga. Tidak ada gol tambahan dalam fase akhir pertandingan yang berlangsung sengit. Bagi Juve, hasil imbang itu tidak cukup. Klub tersukses di Italia tersebut masih berada di posisi ketujuh klasemen, sementara jarak mereka dari kelompok papan atas terus melebar. Bahkan, pemuncak klasemen Lazio Roma sudah unggul sebelas poin.

Nick Woltemade tak dipanggil timnas Jerman setelah awal sulit di Juventus

Woltemade, yang dipinjam Juventus dari Newcastle United sejak awal September, mengalami awal yang sulit di Italia dan kerap dikritik. Penampilannya yang kurang meyakinkan dalam beberapa pekan terakhir juga membuatnya kehilangan tempat di timnas Jerman saat ini. Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp tidak memanggilnya untuk laga internasional pada November mendatang di Serbia dan melawan Belanda.

ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images
Iklan

Meski begitu, Klopp memberi Woltemade semangat karena menurutnya sang pemain "berada di jalur yang baik. Dia masih sedikit kurang menunjukkan ancaman nyata untuk mencetak gol. Kemampuannya membangun dan melanjutkan permainan sudah ada. Karena itu, tentu tidak ada pintu yang tertutup. Ini keputusan yang sulit bagi kami, tetapi terkadang performa mengalahkan segalanya," kata Klopp.

Meski baru mencetak gol pertamanya di Serie A pada Minggu malam, Woltemade sebelumnya sudah beberapa kali mencetak gol bagi Juve di kompetisi lain. Pemain yang telah 14 kali membela timnas Jerman itu sudah mencatat tiga gol dan dua assist dalam empat penampilan di Liga Europa musim ini.

Ditulis olehOliver Maywurm

Koresponden sepak bola Jerman dan Eropa

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio:

 Tumbuh di dekat kota Trier yang indah, kota tertua di Jerman. Setelah belajar Bahasa Jerman, saya melakukan magang di GOAL dan tampil cukup baik sehingga tak lama kemudian bisa melakukan pelatihan di Munich. Sejak 2017, saya bekerja sebagai editor di GOAL dan SPOX.

⚽ Bagaimana saya masuk ke dunia sepak bola:

Sejauh yang saya ingat, Lars Ricken muda pada pertengahan 90-an adalah pahlawan pertama masa kecil saya. Kemenangan Jerman di Euro 1996, turnamen besar pertama yang saya ikuti dengan sadar, membuat saya jatuh cinta dengan sepak bola sejak itu.

🎯 Fokus utama dalam pekerjaan saya:

Meneliti dan menulis berita (terutama berita transfer)

Mendelegasikan artikel SEO

🌟 Momen favorit saya dalam sepak bola:

Gol emas Oliver Bierhoff di Final Euro 1996, gol kemenangan Mario Götze di Final Piala Dunia 2014. Dan yang kurang terlihat tapi sangat berarti: Mengalami secara langsung di stadion saat usia tujuh tahun bagaimana Eintracht Trier kami menyingkirkan juara UEFA Cup Schalke dan juara Liga Champions Borussia Dortmund di DFB-Pokal.

Lihat Profil Penulis