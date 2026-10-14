Kapten tim asal Swabia itu mencetak gol pembuka sementara pada menit ke-29 lewat penyelesaian yang tenang, setelah pergerakan apik dan umpan dari Angelo Stiller. Berkat gol tersebut, menurut OptaUndav juga menjadi pemain Jerman paling berbahaya di depan gawang pada fase utama kompetisi antarklub Eropa sejak musim lalu.

Dalam periode itu, pemain berusia 30 tahun tersebut terlibat dalam 12 gol (empat gol dan delapan assist). Sebelumnya, ia menyumbang dua assist saat VfB menang 3-1 atas Viking Stavanger pada laga pembuka. Dengan demikian, ia mencatatkan sembilan kontribusi gol di Liga Europa musim lalu, ketika Stuttgart melaju hingga babak 16 besar sebelum akhirnya tersingkir oleh FC Porto.

Gol itu sekaligus melegakan Undav, yang sebelumnya belum mencetak gol di ketiga kompetisi. Meski mengawali musim dengan masalah pada tendon Achilles, penyerang itu tetap menuai kritik karena sejumlah penampilannya yang kurang beruntung. Pada September, pelatih baru timnas Jerman Jürgen Klopp juga tidak memasukkannya ke dalam skuad besarnya.

Deniz Undav tampil meyakinkan di Piala Dunia dan bersama VfB Stuttgart

Padahal, Undav mencetak tiga gol dalam empat pertandingan untuk timnas Jerman di Piala Dunia dan menjadi salah satu dari sedikit pemain yang tampil menonjol. Bersama VfB, ia membukukan 25 gol dan 14 assist sebelum mengambil alih jabatan kapten dari Atakan Karazor pada awal musim baru.

Pelatih Sebastian Hoeneß, sementara itu, selalu mendukung Undav. "Menurut saya, siapa pun yang mulai menjelaskan Undav lewat statistik sudah kalah," katanya menjelang laga pembuka Liga Champions.

VfB akhirnya menang 3-0 dan mengawali kiprah di Liga Champions dengan sempurna. Gol bunuh diri Sandro Cruz setelah menerima umpan silang Josha Vagnoman (65) serta gol Ermedin Demirovic (90) melengkapi kemenangan Stuttgart.

VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß melakukan lima pergantian

Hoeneß melakukan lima pergantian setelah pertandingan melawan Paderborn (2-0), termasuk di posisi penjaga gawang: Dennis Seimen, yang baru-baru ini menjalani debutnya di Bundesliga setelah lama cedera, digantikan oleh Fabian Bredlow. "Dennis baru pulih dari cedera selama empat bulan," kata Hoeneß mengenai pergantian kiper tersebut.

Pada awalnya, Bredlow tidak banyak bekerja karena VfB jelas mendominasi pertandingan. Ramon Hendriks (15) dan Undav (24) menyia-nyiakan peluang pertama, sebelum sang kapten sedikit beruntung ketika tembakannya sedikit berubah arah dan menghasilkan gol pembuka. Tak lama kemudian, Josha Vagnoman nyaris mencetak gol kedua lewat tembakan keras yang membentur mistar. Setelah itu, Dominik Takac mencegah timnya tertinggal lebih jauh sebelum jeda.

Selepas jeda, Bratislava, yang dilatih mantan pemain kelas dunia Yaya Toure, mulai tampil lebih baik. Sandro Cruz (61) membentur mistar. VfB sempat goyah, tetapi kemudian mendapat hasil dari umpan tajam Vagnoman yang secara tidak beruntung dibelokkan Cruz. Demirovic, yang mencetak hat-trick melawan Stavanger, mencetak gol lewat sundulan pada pengujung laga.



