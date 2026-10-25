Dunia sepakbola menanti dengan antusias penganugerahan Ballon d'Or pada Senin malam di Palladium Theatre, Oxford Circus, di kawasan Walthamstow, London. Tidak sedikit pakar menempatkan penyerang Bayern, Harry Kane, di posisi teratas. Namun, Magath punya pilihan lain.

Pria berusia 73 tahun yang melatih klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu dari 2004 hingga 2007 justru akan memberikan penghargaan bergengsi bagi pesepakbola terbaik dunia tersebut kepada Marc Cucurella. Pilihan ini cukup mengejutkan karena Cucurella kemungkinan besar tidak berada di posisi teratas menurut rumah taruhan.

"Dia bek kiri kelas dunia, selalu siap, kuat dalam berlari, dan hampir tidak pernah kalah dalam duel," kata Magath saat menjelaskan pilihannya kepada Bild. "Dia menjaga sisi lapangannya tetap rapat dan juga ikut membantu serangan. Dia berperan besar dalam keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia."

Namun, terpilihnya Cucurella akan sangat mengejutkan mengingat, selain Kane, masih ada kandidat unggulan lain seperti Kylian Mbappe, Lamine Yamal, dan Michael Olise. Selain itu, sudah 20 tahun berlalu sejak terakhir kali seorang bek memenangi Ballon d'Or, yakni Fabio Cannavaro.

Apa kata Felix Magath tentang Rodri dan Fabian Ruiz?

Magath menempatkan Rodri di urutan kedua. Menurutnya, Rodri "adalah pengatur tempo di lini tengah Spanyol dan sudah sepantasnya terpilih sebagai pemain terbaik turnamen di Piala Dunia." Sementara itu, Magath menempatkan Fabian Ruiz dari Paris Saint-Germain, juara Liga Champions, di urutan ketiga.

"Juara dunia ketiga asal Spanyol dalam daftar kandidat unggulan saya," tegas Magath. "Dia mitra tangguh bagi Rodri dan turut berperan menjaga keseimbangan serta kestabilan permainan. Selain itu, dia juga memenangi Liga Champions bersama Paris."