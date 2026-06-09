Kekhawatiran terkait timnas: 'Jika dia mengalami hari yang buruk seperti ini, Oranje bisa pulang'

Setelah kemenangan 2-1 yang kurang spektakuler dalam laga persahabatan Timnas Belanda melawan Uzbekistan, surat kabar pagi hari ini lebih banyak membahas absennya Jurriën Timber. Ketidakhadirannya merupakan pukulan telak menjelang Piala Dunia.

Sjoerd Mossou dari Algemeen Dagblad berpendapat bahwa Oranje akan berangkat ke markas besar di Kansas City pada hari Selasa dengan perasaan kecewa.

Pertandingan melawan Uzbekistan berjalan sangat sulit, tetapi itu bukanlah masalah terbesar bagi pelatih nasional Ronald Koeman. “Kekecewaan terbesar jauh lebih besar adalah kabar buruk pada hari Senin mengenai Timber, yang akhirnya harus mundur dari Piala Dunia.”

Valentijn Driessen dari De Telegraaf penasaran dengan penggantinya, Jan Paul van Hecke. “Pemain asal Zeeland ini sering mendapat kepercayaan dari Koeman saat Timber absen. Ia jarang mengecewakan, tapi ada juga penampilan buruk di antaranya.”

“Setahun lalu, Van Hecke bahkan tampil sangat buruk melawan Finlandia hingga Koeman meninggalkannya di ruang ganti saat jeda. Saat Timber absen, posisinya bergantian dengan Stefan de Vrij di tim Oranje,” kata jurnalis tersebut dengan sedikit kekhawatiran.

Driessen memperingatkan sang bek. “Van Hecke tidak boleh mengalami hari buruk seperti di Helsinki di panggung tertinggi, karena Oranje bisa pulang. Tampaknya menjadi keuntungan bahwa Van Hecke, yang menjalani musim bagus bersama Brighton & Hove Albion dan kemungkinan bergabung dengan Tottenham Hotspur setelah Piala Dunia, hampir tidak memiliki pesaing di posisinya.”

NRC menyebutkan perbedaan antara kedua bek tersebut. “Van Hecke kurang lincah dibandingkan Timber yang cedera, yang membawa lebih banyak dinamika dan kreativitas.”

Willem Vissers dari De Volkskrant terutama merasa prihatin dengan Timber. “Dia pulang ke rumah. Lagi-lagi melewatkan turnamen, sama seperti Euro dua tahun lalu.”