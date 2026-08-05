Kekhawatiran terhadap Kennet Eichhorn tampaknya kian besar - dengan dampak bagi trio Bayer Leverkusen?

Kekhawatiran terhadap Kennet Eichhorn kian besar. Setelah rekrutan baru berusia 17 tahun itu kehilangan lima kilogram dalam lima hari pada pertengahan Juli akibat infeksi saluran cerna, ia didiagnosis menderita penyakit metabolisme. Kini Eichhorn menjalani perawatan inap, di sana penyebab penyakit tersebut akan ditelusuri dan ia sendiri diharapkan bisa kembali pulih.

Menurut Sport Bild, ia diperkirakan akan absen lama, dan saat ini belum ada jadwal untuk comeback. Menurut laporan tersebut, Leverkusen bahkan sudah sepenuhnya mencoret Eichhorn dari perencanaan skuad untuk paruh pertama musim. Konsekuensinya, kini bukan lagi dua gelandang tengah yang akan dijual seperti rencana awal, melainkan hanya satu. Kandidatnya adalah Equi Fernandez (24), Aleix Garcia (29), dan Robert Andrich (31).

Nilai pasar terbesar saat ini tampaknya ada pada Fernandez, yang bisa menghasilkan 20 juta euro. Setelah sempat berselisih dengan mantan pelatih Kasper Hjulmand, hubungannya dengan Carles Martinez tampaknya baik-baik saja. Garcia kabarnya bisa membayangkan untuk pindah, tetapi tampaknya masih belum ada peminat yang cocok. Untuk Andrich, saat ini semua mengarah pada bertahan.

Kennet Eichhorn pindah ke Leverkusen dengan nilai sembilan juta euro

Eichhorn pada musim lalu telah memantapkan diri sebagai pemain inti Hertha BSC di 2. Bundesliga. Namun, ia sempat harus menepi karena cedera engkel dan skorsing kartu merah.

Disebut-sebut sebagai salah satu talenta terbesar di Eropa, banyak klub top seperti Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, dan Paris Saint-Germain juga bersaing untuk mendapatkan jasanya. Pada akhirnya, ia pindah ke Leverkusen dengan nilai sembilan juta euro. Kapan ia akan benar-benar bersinar di sana, saat ini sepenuhnya masih belum jelas.