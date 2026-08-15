Dalam sebuah duel perebutan bola, pemain tim nasional Austria itu tampak mengalami cedera di kaki kanan. Apakah lutut atau paha, atau keduanya, yang terdampak pada pemain Austria itu tidak dapat dipastikan secara jelas dari tayangan yang ada.
Namun, Laimer tampak merasakan sakit yang hebat dan meninggalkan lapangan dengan ditopang oleh dua staf pendamping FC Bayern, lalu langsung dibalut perban.Getty Images
Pelatih Vincent Kompany menggantikan pemain 29 tahun itu pada menit ke-9 dengan Sacha Boey, yang masih akan meninggalkan klub Munchen pada periode transfer ini.
Duel melawan tim peringkat ketiga Bundesliga musim lalu itu adalah laga uji coba kedua terakhir Bayern sebelum Piala Super melawan Borussia Dortmund pada Sabtu pekan depan. Pada Selasa, juara rekor Jerman itu masih akan menghadapi klub divisi dua 1. FC Heidenheim.
FC Bayern Munchen, jadwal pertandingan: Laga-laga berikutnya FCB
Tanggal
Kompetisi
Pertandingan
Selasa, 18 Agustus (18.00)
Laga uji coba
1. FC Heidenheim vs. FC Bayern
Sabtu, 22 Agustus (20.30)
DFL-Supercup
Borussia Dortmund vs. FC Bayern
Jumat, 28 Agustus (20.30)
Bundesliga
FC Bayern vs. VfB Stuttgart
Rabu, 2 September (20.45)
DFB-Pokal
VfL Osnabrück vs. FC Bayern
Sabtu, 5 September (18.30)
Bundesliga
FC Schalke vs. FC Bayern