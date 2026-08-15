Dalam sebuah duel perebutan bola, pemain tim nasional Austria itu tampak mengalami cedera di kaki kanan. Apakah lutut atau paha, atau keduanya, yang terdampak pada pemain Austria itu tidak dapat dipastikan secara jelas dari tayangan yang ada.

Namun, Laimer tampak merasakan sakit yang hebat dan meninggalkan lapangan dengan ditopang oleh dua staf pendamping FC Bayern, lalu langsung dibalut perban.

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Pelatih Vincent Kompany menggantikan pemain 29 tahun itu pada menit ke-9 dengan Sacha Boey, yang masih akan meninggalkan klub Munchen pada periode transfer ini.

Duel melawan tim peringkat ketiga Bundesliga musim lalu itu adalah laga uji coba kedua terakhir Bayern sebelum Piala Super melawan Borussia Dortmund pada Sabtu pekan depan. Pada Selasa, juara rekor Jerman itu masih akan menghadapi klub divisi dua 1. FC Heidenheim.

FC Bayern Munchen, jadwal pertandingan: Laga-laga berikutnya FCB