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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kekhawatiran terhadap bintang Bayern: Konrad Laimer ditarik keluar lebih awal karena cedera dalam ujian berat

Bundesliga
Bayern Munich vs VfB Stuttgart
Bayern Munich
VfB Stuttgart

Laga uji coba kedua terakhir Bayern Munich pada Sabtu sore melawan RB Leipzig diawali dengan momen mengejutkan. Bagi bek kanan Laimer, pertandingan sudah berakhir setelah hanya beberapa menit.

Dalam sebuah duel perebutan bola, pemain tim nasional Austria itu tampak mengalami cedera di kaki kanan. Apakah lutut atau paha, atau keduanya, yang terdampak pada pemain Austria itu tidak dapat dipastikan secara jelas dari tayangan yang ada.

Namun, Laimer tampak merasakan sakit yang hebat dan meninggalkan lapangan dengan ditopang oleh dua staf pendamping FC Bayern, lalu langsung dibalut perban.

FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images


Pelatih Vincent Kompany menggantikan pemain 29 tahun itu pada menit ke-9 dengan Sacha Boey, yang masih akan meninggalkan klub Munchen pada periode transfer ini.

Duel melawan tim peringkat ketiga Bundesliga musim lalu itu adalah laga uji coba kedua terakhir Bayern sebelum Piala Super melawan Borussia Dortmund pada Sabtu pekan depan. Pada Selasa, juara rekor Jerman itu masih akan menghadapi klub divisi dua 1. FC Heidenheim.

Bundesliga
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FC Bayern Munchen, jadwal pertandingan: Laga-laga berikutnya FCB

Tanggal

Kompetisi

Pertandingan

Selasa, 18 Agustus (18.00)

Laga uji coba

1. FC Heidenheim vs. FC Bayern

Sabtu, 22 Agustus (20.30)

DFL-Supercup

Borussia Dortmund vs. FC Bayern

Jumat, 28 Agustus (20.30)

Bundesliga

FC Bayern vs. VfB Stuttgart

Rabu, 2 September (20.45)

DFB-Pokal

VfL Osnabrück vs. FC Bayern

Sabtu, 5 September (18.30)

Bundesliga

FC Schalke vs. FC Bayern

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