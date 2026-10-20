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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Kekhawatiran soal kondisi di Sevilla jelang duel Liga Champions antara Betis dan Feyenoord

Real Betis vs Feyenoord
Real Betis
Feyenoord
Champions League

Kondisi lapangan di Sevilla buruk, kata pelatih Real Betis Manuel Pellegrini dalam sesi jumpa pers menjelang laga timnya melawan Feyenoord.

Karena Estadio Benito Villamarín sedang direnovasi, Real Betis memainkan pertandingan Liga Champions di stadion lain, yakni La Cartuja.

La Cartuja adalah stadion di Sevilla yang dapat menampung sekitar 70.000 penonton. Stadion ini dibangun pada 1999 untuk Kejuaraan Dunia Atletik.

Kini, stadion tersebut terutama digunakan untuk pertandingan sepakbola. Final Copa del Rey digelar di stadion ini dari 2021 hingga 2024, dan tim nasional Spanyol juga rutin bermain di sini.

Namun, menurut Pellegrini dalam sesi jumpa pers, kondisi lapangan pekan ini sangat buruk. "Biasanya lapangannya sangat bagus, tetapi sayangnya perawatan tidak dapat dilakukan pekan ini. Namun, lapangan yang buruk berdampak pada kedua tim."

Pertandingan antara Real Betis dan Feyenoord dimulai Rabu malam pukul 21.00 dan dapat disaksikan secara penuh di Ziggo Sport.

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