Kekhawatiran soal Kompany: "Ini serius. Istri saya seorang dokter dan dia mengatakan kepada saya bahwa..."

Vincent Kompany masih membutuhkan waktu berminggu-minggu sebelum kembali mendampingi Bayern München di pinggir lapangan, menurut jurnalis terkemuka Jerman, Marcel Reif. Pelatih asal Belgia itu pingsan di kompleks latihan klub pada Jumat dan hingga kini masih dirawat di rumah sakit.

Jumat lalu, Kompany pingsan saat menyaksikan sesi latihan tim U-23 Bayern München. Sebuah helikopter medis darurat bahkan sempat mendarat di lapangan, meski belakangan ternyata tidak diperlukan.

Mantan pemain Manchester City itu dibawa ke rumah sakit dengan ambulans dan hingga kini masih dirawat di sana. Menurut media Jerman, Kompany mengalami infeksi virus.

Reif mengatakan pemulihan Kompany bisa memakan waktu berbulan-bulan, bukan berminggu-minggu. "Ini bukan sekadar pilek ringan. Ini masalah serius. Istri saya seorang dokter dan dia mengatakan hal itu kepada saya. Jadi, mari berhenti berspekulasi. Bahkan pilek biasa umumnya memengaruhi otot jantung. Ini masalah serius," katanya.

Kepada Sport BILD, Reif juga mengatakan bahwa ia berharap tidak melihat Kompany untuk sementara waktu. "Saya tidak ingin melihatnya untuk sementara waktu, mendengar kabar darinya, atau hal semacam itu. Biarkan dia pulih dengan tenang, itulah yang terpenting. Hal lain tidaklah utama. Bayern akan baik-baik saja. Yang jauh lebih penting adalah dia bisa pulih sepenuhnya," pungkasnya.

Harry Kane juga menyampaikan dukungan kepada pelatihnya pada Senin malam. Pemain asal Inggris itu meraih Ballon d'Or dan mendoakan agar Kompany lekas pulih dalam pidatonya.

Bayern saat ini berada di puncak klasemen Bundesliga. Klub tersebut memiliki jumlah poin yang sama dengan Borussia Dortmund. Kedua klub akan saling berhadapan pada Sabtu malam.