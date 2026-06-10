Kekhawatiran semakin meningkat... Tiga pemain Maroko absen dalam sesi latihan menjelang laga melawan Brasil

Tiga pemain absen dalam sesi latihan tim nasional Maroko pada hari Rabu ini, sehingga menambah kekhawatiran di dalam kamp tim "Singa", menjelang dimulainya Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Maroko akan memulai perjalanannya di Piala Dunia dengan ujian berat melawan Brasil, pada dini hari 14 Juni mendatang.

Menurut situs "Le 360" Maroko, tim nasional Maroko mengadakan sesi latihan baru pada hari Rabu ini, sebagai bagian dari persiapan mereka menghadapi pertandingan melawan tim nasional Brasil.

Sesi latihan tersebut tidak dihadiri oleh Abdel Samad Al-Zalzuli, Nasser Mazraoui, dan Anas Salahuddin, sebelum yang terakhir bergabung dengan tim untuk mengikuti sesi latihan khusus.

Sisanya anggota tim "As-Sawad" menjalani latihan dalam suasana positif dan bersemangat, sebagai persiapan untuk pertandingan yang berat.

Staf teknis menantikan perkembangan kondisi kesehatan ketiga pemain tersebut dalam beberapa jam ke depan, untuk menentukan status mereka dalam pertandingan Piala Dunia.