Kekhawatiran semakin meningkat... Tiga pemain Inggris absen dari sesi latihan menjelang laga melawan Norwegia

Kekhawatiran semakin meningkat di kubu tim nasional Inggris, yang sedang bersiap menghadapi laga berat melawan Norwegia untuk memperebutkan tiket ke semifinal Piala Dunia.

Menurut surat kabar "The Sun", tiga pemain bintang Inggris absen dari sesi latihan menjelang pertandingan melawan Norwegia di perempat final Piala Dunia, yang dijadwalkan pada Sabtu mendatang.

Declan Rice, Mark Guehi, dan Reece James tidak mengikuti sesi latihan tersebut, dan mereka berlatih secara terpisah.

Rice mengalami masalah pada otot paha belakang, namun diperkirakan tetap akan bermain melawan Norwegia di Miami. Begitu pula dengan bek tengah Goyeh, yang mengalami kelelahan otot, namun tampaknya juga akan ikut bermain.

Namun, bek kanan Reece James absen dalam tiga pertandingan terakhir karena cedera tendon lutut, dan ia sedang berjuang melawan waktu agar bisa pulih tepat waktu.

Dengan skorsing yang dijatuhkan kepada Jarell Quansah setelah ia diusir dari lapangan dalam pertandingan yang dimenangkan timnya atas Meksiko dengan skor 3-2, tampaknya Jide Spence akan menjadi starter di posisi bek kanan.

Jordan Henderson telah kembali ke hotel tim setelah menjalani operasi pada lengannya di Meksiko, namun ia tidak hadir dalam sesi latihan; ia akan tetap bersama tim sepanjang turnamen.

Pelatih Thomas Tuchel sangat ingin ia tetap bersama tim karena ia memberikan pengaruh positif.