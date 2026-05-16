Kekhawatiran menjelang Piala Dunia semakin meningkat: Frenkie de Jong kembali absen bersama FC Barcelona akhir pekan ini

Frenkie de Jong kembali absen bersama FC Barcelona akhir pekan ini. Hal itu diungkapkan pelatih Hansi Flick dalam konferensi pers menjelang laga melawan Real Betis.

“Frenkie tidak bisa bermain, dia merasa tidak enak badan,” kata Flick singkat mengenai De Jong pada Sabtu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan gelandang berusia 29 tahun itu belum sepenuhnya jelas.

Beberapa media Spanyol, termasuk Sport, sebelumnya telah melaporkan pada hari Sabtu bahwa De Jong absen dalam sesi latihan terakhir juara liga tersebut. Belum jelas apakah ia telah menyelesaikan program latihannya secara individu.

Rabu lalu, De Jong juga absen saat Barcelona bertanding melawan Deportivo Alavés. Pertandingan itu berakhir dengan kekalahan 1-0 bagi tim Catalan.

Minggu malam, Barcelona, yang baru saja merebut gelar juara liga akhir pekan lalu, akan bertanding di kandang melawan Betis pada putaran kedua terakhir. Seminggu lagi, pada putaran terakhir, Barcelona akan bertandang ke markas Valencia.

Absennya De Jong bukanlah kabar baik bagi Ronald Koeman. Dalam satu setengah minggu ke depan, pelatih timnas akan mengumumkan skuad Piala Dunia.

Bagi timnas Belanda, Piala Dunia akan dimulai pada 14 Juni, melawan Jepang. Di fase grup selanjutnya, Swedia (20 Juni) dan Tunisia (malam 25 atau 26 Juni) juga akan menjadi lawan.