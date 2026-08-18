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1. FC Heidenheim v FC Bayern München - Preseason FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Kekhawatiran kembali menyelimuti Bayern: Jamal Musiala kembali terjatuh di dalam lapangan

J. Musiala
FC Heidenheim vs Bayern Munich
FC Heidenheim
Bayern Munich
Club Friendlies
Bundesliga
Jerman

Musiala kembali memicu kekhawatiran

Kondisi cemas dan penuh antisipasi menyelimuti ruang ganti klub Bayern Munich terkait kondisi kesehatan bintang mudanya, Jamal Musiala, setelah ia kembali mengalami gangguan kesehatan dan terjatuh di atas lapangan pada laga persahabatan melawan Heidenheim, dalam skenario yang mengulang apa yang terjadi hanya tiga hari sebelumnya.

Tim asal Bavaria itu menjalani laga persahabatan hari ini, dan pada menit ke-66 dengan skor imbang positif dua gol sama kuat, Musiala tiba-tiba terjatuh di atas lapangan, hingga rekan-rekannya mengerumuninya dalam pemandangan yang mengingatkan kembali pada detail insiden mengkhawatirkan yang terjadi akhir pekan lalu, seperti dikutip situs "Sky Sports".

Untungnya, seperti yang terjadi pada kejadian pertama, pemain internasional Jerman itu mampu segera memulihkan kesadarannya dan meninggalkan lapangan dengan berjalan kaki menuju ruang ganti setelah langsung digantikan demi menjaga keselamatannya.

Perkembangan ini terjadi tiga hari setelah laga persahabatan di mana Bayern Munich mengalahkan Leipzig dengan tiga gol berbanding satu, yang pada saat-saat terakhirnya sempat membuat semua orang menahan napas usai Musiala terjatuh secara tiba-tiba setelah mencetak gol, sebelum akhirnya manajemen klub merilis laporan medis yang menenangkan.

Max Eberl, anggota eksekutif urusan olahraga klub, sebelumnya telah menegaskan usai insiden pertama bahwa sang pemain dalam kondisi baik dan pemeriksaan awal tidak menemukan adanya masalah kesehatan serius; ia menjelaskan bahwa penyebab jatuhnya adalah pingsan akibat kelelahan panas dan dehidrasi, mengingat laga tersebut berlangsung di bawah suhu tinggi yang mencapai 33 derajat Celsius.

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