Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
SV Werder Bremen v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

Kekhawatiran internal: Apakah kursi pelatih pertama di Bundesliga sudah mulai goyah?

Bundesliga
M. Demichelis
Transfers
Werder Bremen vs RB Leipzig
RB Leipzig

Di bawah pelatih baru Martin Demichelis, RB Leipzig menjalani start yang naik-turun di musim baru. Apakah posisi pelatih asal Argentina itu sudah mulai goyah?

Menurut informasi dari Bild, sejak masa pramusim sudah ada "cukup banyak kekhawatiran" di dalam klub apakah Demichelis memiliki pendekatan yang tepat untuk permainan Leipzig.

Dengan demikian, secara internal sempat menjadi pembahasan bahwa pelatih berusia 45 tahun itu dalam perjalanan kariernya sejauh ini terlalu sedikit menunjukkan ide dalam permainan saat menguasai bola.

Hal itu terlihat antara lain pada akhir pekan lalu, ketika Leipzig mengalami masalah besar untuk menciptakan situasi berbahaya di depan gawang saat melawan Werder Bremen yang terorganisasi dengan baik dalam bertahan. "Penempatan pemain kami di kotak penalti tidak cukup baik. Melawan lawan yang bermain sangat dalam, kami menemukan terlalu sedikit solusi," kata direktur pelaksana olahraga Marcel Schäfer.

Kekalahan 1-3 dari SVW merupakan sebuah "peringatan keras", lanjut Schäfer, yang kini harus segera ditarik kesimpulan yang tepat darinya. "Kami tidak perlu menunjuk pemain tertentu, saya mengharapkan penampilan yang jauh berbeda. Dengan standar kami sendiri, kami tidak bisa begitu saja melupakan pertandingan ini."

martin-demichelisGetty Images

Berapa lama Martin Demichelis menandatangani kontrak dengan RB Leipzig?

Demichelis baru mengambil alih jabatan pelatih kepala klub Saxony itu pada musim panas lalu sebagai penerus Ole Werner yang dipecat. Sebelumnya, mantan bek FC Bayern Munich itu bekerja di klub degradasi Spanyol, RCD Mallorca.

Untuk mendatangkan pria Argentina itu, Leipzig bahkan disebut menggunakan klausul pelepasan dalam kontrak Demichelis. Kontraknya di RB berlaku hingga 2028.

Pada laga pembuka Bundesliga, Leipzig meraih kemenangan 3-0 atas Borussia Mönchengladbach. Di DFB-Pokal, mereka juga tampil tanpa cela - klub Regionalliga, Eintracht Trier, dikalahkan dengan skor telak 6-0.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google