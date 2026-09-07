Menurut informasi dari Bild, sejak masa pramusim sudah ada "cukup banyak kekhawatiran" di dalam klub apakah Demichelis memiliki pendekatan yang tepat untuk permainan Leipzig.

Dengan demikian, secara internal sempat menjadi pembahasan bahwa pelatih berusia 45 tahun itu dalam perjalanan kariernya sejauh ini terlalu sedikit menunjukkan ide dalam permainan saat menguasai bola.

Hal itu terlihat antara lain pada akhir pekan lalu, ketika Leipzig mengalami masalah besar untuk menciptakan situasi berbahaya di depan gawang saat melawan Werder Bremen yang terorganisasi dengan baik dalam bertahan. "Penempatan pemain kami di kotak penalti tidak cukup baik. Melawan lawan yang bermain sangat dalam, kami menemukan terlalu sedikit solusi," kata direktur pelaksana olahraga Marcel Schäfer.

Kekalahan 1-3 dari SVW merupakan sebuah "peringatan keras", lanjut Schäfer, yang kini harus segera ditarik kesimpulan yang tepat darinya. "Kami tidak perlu menunjuk pemain tertentu, saya mengharapkan penampilan yang jauh berbeda. Dengan standar kami sendiri, kami tidak bisa begitu saja melupakan pertandingan ini."

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Berapa lama Martin Demichelis menandatangani kontrak dengan RB Leipzig?

Demichelis baru mengambil alih jabatan pelatih kepala klub Saxony itu pada musim panas lalu sebagai penerus Ole Werner yang dipecat. Sebelumnya, mantan bek FC Bayern Munich itu bekerja di klub degradasi Spanyol, RCD Mallorca.

Untuk mendatangkan pria Argentina itu, Leipzig bahkan disebut menggunakan klausul pelepasan dalam kontrak Demichelis. Kontraknya di RB berlaku hingga 2028.

Pada laga pembuka Bundesliga, Leipzig meraih kemenangan 3-0 atas Borussia Mönchengladbach. Di DFB-Pokal, mereka juga tampil tanpa cela - klub Regionalliga, Eintracht Trier, dikalahkan dengan skor telak 6-0.