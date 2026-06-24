Kekhawatiran di kubu Inggris... Dua pemain andalan memicu keraguan menjelang laga melawan Panama

Kekhawatiran menyelimuti kubu tim nasional Inggris, beberapa hari menjelang laga melawan Panama pada putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, Sabtu mendatang.

Menurut Badan Penyiaran Inggris "BBC", timnas Inggris akan mengevaluasi kondisi kebugaran Reece James dan Declan Rice menjelang pertandingan terakhir mereka di babak penyisihan grup Piala Dunia melawan Panama.

Rice, yang berusia 27 tahun, keluar dari lapangan di Boston dengan tertatih-tatih setelah Inggris bermain imbang tanpa gol melawan Ghana pada Selasa kemarin, dan ia mengenakan perban tebal di betis kirinya.

Sumber-sumber menyebutkan bahwa tidak ada kekhawatiran besar bahwa cedera tersebut akan memengaruhi partisipasinya dalam jangka panjang di sini, di Amerika Serikat.

Namun, dapat dipahami bahwa masalah ini memerlukan evaluasi dan istirahat sebelum keputusan diambil mengenai partisipasinya melawan Panama, di mana pelatih Inggris Thomas Tuchel dan stafnya perlu menilai risiko memasukkannya ke dalam pertandingan.

Gelandang Arsenal tersebut juga diganti dalam pertandingan melawan Kroasia karena rasa nyeri saraf pada tendon lutut yang cedera yang dialaminya.

James juga akan menjalani pemeriksaan medis menjelang pertandingan Inggris pada hari Sabtu di New Jersey.

Pemain berusia 26 tahun itu menyelesaikan pertandingan melawan Ghana secara penuh, namun akan diperiksa oleh tim medis dalam 24 jam ke depan.

Kapten Chelsea ini memiliki riwayat cedera, dan beban latihannya akan dipantau dengan ketat.

Sementara itu, surat kabar "The Telegraph" melaporkan bahwa saat melewati zona campuran, Rice meninggalkan Stadion Gillette dengan tertatih-tatih dan mengenakan perban kompresi tebal di kaki kirinya. Ia tersenyum tipis saat melewati awak media, namun kondisi fisiknya belum dalam kondisi terbaiknya selama beberapa hari terakhir.

Hal ini dapat dimengerti mengingat ia telah tampil dalam 55 pertandingan bersama Arsenal di semua kompetisi, ditambah penampilannya bersama tim nasional Inggris, sehingga total penampilannya mencapai 63 pertandingan hingga saat ini pada musim 2025-2026.

Surat kabar tersebut menulis: “Declan Rice mengalami nyeri saraf di otot paha belakangnya, dan karena itu, Thomas Tuchel dengan bijak menggantikannya pada babak kedua pertandingan pembuka, meskipun tim Tiga Singa belum memastikan kemenangan. Tujuannya sederhana: melindungi wakil kapten yang baru saja ditunjuk. Sebab, seperti yang selalu ditekankan oleh pelatih Inggris: pemain, kebutuhannya, dan kesehatannya selalu menjadi prioritas utama.”

Meskipun jadwal pertandingan padat, Rice enggan membahas kondisi fisiknya. Setelah hasil imbang melawan Ghana, pemain Arsenal itu kembali mengambil peran sebagai wakil kapten untuk membangkitkan semangat para pendukung Inggris dengan mengatakan: “Selalu sulit bermain melawan tim yang 11 pemainnya mundur ke pertahanan seperti itu, tapi kami harus menemukan solusi. Kami masih memiliki peluang bagus untuk memuncaki grup saat menghadapi Panama, jadi kami harus tetap positif.”