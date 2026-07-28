Duo asal Argentina, bek Manchester United Lisandro Martinez dan gelandang Liverpool Alexis Mac Allister, menyewa jasa tim pengawal keamanan pribadi untuk mengamankan rumah mereka di barat laut Inggris. Langkah ini diambil setelah laga sengit yang mempertemukan timnas Argentina dan The Three Lions di babak final Piala Dunia, yang berakhir dengan kemenangan rekan-rekan sang bintang Lionel Messi dengan skor (2-1) di babak semifinal.

Tindakan pencegahan ini berlangsung dengan kehadiran petugas keamanan pribadi selama dua hari penuh di sekitar kedua kediaman para pemain, di tengah meningkatnya rasa amarah dan ketegangan usai tersingkirnya timnas Inggris; terutama setelah Martinez terlihat mengangkat spanduk bertuliskan "Kepulauan Falkland milik Argentina" selama perayaan kemenangan, bersama Mac Allister serta para pemain Cristian Romero dan Juan Lo Celso, perayaan yang memicu kontroversi luas.

Pihak berwenang tidak mencatat adanya upaya penyerangan atau perusakan terhadap properti milik Martinez maupun Mac Allister menurut surat kabar Inggris "The Sun". Terungkap pula bahwa manajemen klub Manchester United tidak turut campur dalam pengaturan pengamanan pribadi yang disewa sang bek secara personal, di mana langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk menghindari reaksi kemarahan apa pun, serupa dengan yang terjadi sebelumnya berupa perusakan mural para pemain Inggris usai kekecewaan-kekecewaan sepak bola di masa lalu.

Kendati adanya ketegangan ini, Martinez memiliki popularitas yang luar biasa di kalangan suporter Manchester United sejak bergabung dengan tim pada musim panas 2022, di mana para pendukung "Old Trafford" terbiasa menyanyikan "Argentina" sebagai tanda dukungan mereka kepada para pemain Argentina selama beberapa dekade. Dukungan yang sama pernah diterima Mac Allister sebelumnya dari suporter Brighton usai gelar juaranya di Piala Dunia 2022.