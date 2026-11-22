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Bintang Barcelona, Lamine Yamal, mendapat perawatan dari seorang fisioterapis akibat masalah pada pergelangan kaki saat pemanasan jelang laga melawan Villarreal, hari ini, Minggu. Kejadian itu sempat memicu kekhawatiran sesaat di kubu Catalan.

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Harian Spanyol, "Mundo Deportivo", melaporkan bahwa Lamine Yamal sempat memicu kekhawatiran sebelum dimulainya pertandingan Barcelona melawan Villarreal, setelah ia harus mendapat perawatan dari seorang fisioterapis.

Bintang klub Catalan itu memulai pemanasan seperti biasa, tetapi terpaksa berhenti setelah beberapa menit. Ia kemudian melepas sepatunya dan menerima pijatan dari fisioterapis selama beberapa menit.

Setelah itu, masalahnya tidak bertambah parah. Lamine kembali mengenakan sepatunya dan melanjutkan latihan seperti biasa, bahkan menuntaskan pemanasan dengan sesi tembakan ke gawang tanpa menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan.

Situasi tersebut tampaknya hanya sebatas kekhawatiran sesaat, karena Yamal memulai pertandingan seperti biasa.

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Pada musim ini, pelatih Hans Flick sangat mengandalkan sang pemain, yang menjadi salah satu penghuni tetap starting XI, mengingat sulitnya menggantikan pengaruhnya di lini serang.

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Yamal tampil dalam seluruh 16 pertandingan yang dimainkan Barcelona di berbagai kompetisi hingga 22 November, dan selalu menjadi starter. Ia juga menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak di tim, yakni 1.355 menit.

Ketergantungan yang terus-menerus ini kembali menyoroti persoalan manajemen beban fisik sang pemain muda, terutama dengan padatnya agenda di level domestik, kontinental, dan internasional.

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Radio Spanyol, "Cadena SER", melaporkan pada Oktober lalu bahwa staf pelatih Barcelona menilai Yamal mampu mengatur energinya di lapangan. Hal itu menjelaskan kemampuannya bermain dalam waktu lama tanpa menunjukkan kelelahan sebesar yang dialami sejumlah rekan setimnya.

Kondisi fisiknya juga menjadi sorotan selama jeda internasional terakhir pada November, setelah ia absen saat timnas Spanyol menghadapi Ceko akibat merasakan nyeri di lutut kanan, sebelum kembali tampil melawan Inggris.

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Harian Spanyol, "El País", menyebutkan bahwa Barcelona juga menilai sang pemain butuh istirahat, mengingat banyaknya menit bermain yang ia lahap bersama tim sejak awal musim.

Fakta-fakta ini menunjukkan besarnya tanggung jawab yang diemban staf pelatih Barcelona dalam menangani salah satu senjata andalan mereka di lini serang. Terlebih, menjaga kebugaran fisiknya merupakan elemen penting dalam perhitungan tim sepanjang musim, ketika kompetisi domestik beririsan dengan komitmen di Eropa dan internasional.