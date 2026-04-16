Kekhawatiran besar terkait keamanan setelah keputusan mendadak: 150 pencari suaka berada di tengah lapangan sepak bola

Sebuah keputusan politik di IJsselstein menjadi perbincangan hangat di kota Utrecht tersebut. Lapangan 2 milik klub amatir IJFC telah ditunjuk oleh seorang wakil walikota dari partai CDA sebagai lokasi penampungan darurat bagi para pencari suaka. IJFC tidak diberi tahu mengenai hal ini.

IJFC menyampaikan dalam surat kepada lebih dari seribu anggotanya bahwa mereka sangat terkejut dengan keputusan wali kota tersebut. Klub tersebut menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan ini.

VVIJ, klub yang berbagi kompleks olahraga dengan IJFC, juga tidak diberi tahu sebelumnya dan merasa sangat khawatir, seperti yang terungkap dalam pernyataan klub tersebut.

De Telegraaf menemui ketua IJFC, Remco Bloemheuvel, untuk menanyakan situasinya. “Kami memahami bahwa keadaan darurat dan bahwa sesuatu harus dilakukan, tetapi lokasi ini tampaknya bukan pilihan yang paling tepat bagi kami.”

Pemerintah Kota IJsselstein telah menunjuk lapangan 2 klub tersebut. Akan dibangun lokasi penampungan darurat untuk 150 pencari suaka, untuk ‘maksimal enam bulan’. Pembangunan harus dimulai pada akhir April.

Bloemheuvel merasa khawatir dan mengungkapkannya dalam percakapan dengan De Telegraaf. “Kami kehilangan seperempat kapasitas kami; apakah nanti akan cukup lapangan untuk semua orang? Namun, Anda juga melihat kekhawatiran yang ada di seluruh masyarakat: apa artinya ini bagi keamanan para anggota? Ini juga merupakan tempat penitipan anak di luar jam sekolah pada hari kerja.”

Karena pemerintah kota IJsselstein ‘menyewakan’ lapangan-lapangan tersebut kepada IJFC, mereka dapat memilih opsi ini. IJFC masih mempertimbangkan apakah ada gunanya mengajukan keberatan hukum terhadap keputusan tersebut.

Bloemheuvel melanjutkan: “Klub-klub di kompleks olahraga dan warga sekitar sama sekali tidak diberi informasi.” Itu tidak dapat diterima. Itu tidak baik untuk dukungan masyarakat, nanti akan timbul masalah,” pungkasnya.

Di IJsselstein, keputusan pemerintah kota tersebut memang tidak disambut baik. Di Instagram, telah dibuat beberapa akun sebagai bentuk protes terhadap pusat penampungan pengungsi (AZC) di kompleks olahraga tersebut. Selain itu, beredar pula gambar-gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) yang menggambarkan gedung klub IJFC sebagai kedai teh Arab.




























