Kekhawatiran besar terkait Jordan Henderson: mantan pemain Ajax mengalami cedera setelah pertandingan Meksiko vs Inggris

Jordan Henderson mengalami cedera yang cukup parah setelah pertandingan Piala Dunia yang menegangkan antara Meksiko dan Inggris (2-3). Mantan pemain Ajax itu terjatuh dari papan iklan di Stadion Azteca saat merayakan kemenangan.

Henderson yang berusia 36 tahun memang tidak diturunkan saat melawan Meksiko, namun ia turut merayakan keberhasilan The Three Lions yang berhasil lolos ke perempat final.

Pada Senin pagi, muncul kekhawatiran besar mengenai gelandang berpengalaman tersebut. Henderson ingin bergabung dengan rekan-rekan setimnya setelah peluit akhir dibunyikan dan untuk itu memanjat papan iklan, namun terjatuh dan mendarat di lengannya.

Beberapa media Inggris, termasuk The Independent dan The Mirror, menyebutnya sebagai ‘cedera aneh’. Henderson tetap terbaring di lapangan dengan rasa sakit yang hebat.

Awalnya, Henderson mendapat perawatan di lapangan. Kemudian, ia dibawa keluar lapangan dengan tandu dan mengenakan masker oksigen.

Akhirnya, Henderson dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Di Inggris, banyak yang khawatir bahwa pemain berpengalaman asal Brentford ini tidak akan bisa tampil lagi di Piala Dunia ini.

Pelatih timnas Thomas Tuchel telah mengonfirmasi bahwa kondisi Henderson tidak terlihat baik, karena ia mengalami cedera serius pada pergelangan tangannya.