Kekhawatiran besar terhadap Kvaratskhelia! Bintang PSG itu mungkin mengalami cedera mengerikan

Seperti dilaporkan L'Equipe, ada kekhawatiran serius bahwa pemain luar biasa asal Georgia itu mengalami robek ligamen silang lutut. Menurut surat kabar tersebut, situasinya "sangat menegangkan".

Kvaratskhelia mengalami lutut terpuntir setelah hampir satu jam pertandingan ketika Xavi Espart dari Barcelona melakukan tekel yang bersih. Ia lalu mendarat dengan keras di rumput dan tidak bisa meninggalkan lapangan tanpa bantuan. Saat menuju ruang ganti, ia harus dipapah dan hampir tidak bisa bertumpu pada kaki yang cedera.

Beberapa detik sebelumnya, kapten Marquinhos juga mengalami cedera dalam duel dengan Anhtony Gordon dan memberi isyarat kepada pelatih Luis Enrique bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Setelah itu, kedua pemain ditarik keluar.

Apakah Dembele juga akan absen lama di PSG?

Pada babak pertama, superstar PSG Dembele lebih dulu mengalami cedera (19). Pemain terbaik dunia saat ini cedera ketika beradu lari tanpa kontak langsung dengan lawan. Setelah mulai berlari kencang, penyerang itu tiba-tiba berhenti dan memegangi paha kirinya. Ia kemungkinan terancam absen cukup lama akibat cedera otot.

Kamera menangkap wajah Dembele yang meringis kesakitan, dan segera jelas bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Bagi PSG, cedera juara dunia 2018 itu juga menjadi kabar buruk karena belakangan ia kembali tampil sangat baik. Ia mencatatkan empat gol dan enam assist dalam sepuluh pertandingan kompetitif musim ini. Pemain berusia 29 tahun itu menyumbang enam kontribusi gol hanya dalam dua pertandingan Liga Champions dan tampil gemilang saat menang 4-2 atas Manchester City pekan lalu.

FC Barcelona juga harus kehilangan setidaknya satu pemain karena cedera: Dani Olmo, mantan pemain Leipzig berusia 28 tahun, cedera dalam duel di lini tengah dengan Vitinha. Hansi Flick sudah harus melakukan pergantian pemain setelah 26 menit, dengan Fermin Lopez masuk menggantikan Olmo.

Meski dilanda banyak cedera, juara bertahan Liga Champions itu akhirnya memenangi duel melawan tim asal Katalonia yang hingga saat itu belum terkalahkan dan sedang dalam performa bagus. Setelah Lamine Yamal mencetak gol penyeimbang 2-2 pada menit-menit akhir, Vitinha dan Fabian mencetak gol-gol terakhir dalam pertandingan yang mendebarkan itu. Dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan, PSG saat ini memuncaki klasemen fase liga Liga Champions bersama FC Liverpool.

Pada Minggu mendatang, PSG akan menghadapi pemuncak klasemen Ligue 1, Olympique Lyon, dalam laga besar. Di Liga Champions, Paris akan menghadapi Villarreal pada awal November.

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