Dalam kemenangan 1-0 atas AZ Alkmaar pada pertandingan Eredivisie Sabtu malam, Brandt terpaksa ditarik keluar akibat cedera pada menit ke-38.

Apa yang terjadi? Pemain berusia 30 tahun itu tiba-tiba terjatuh dengan wajah meringis kesakitan tanpa kontak dengan pemain lawan. Saat itu, belum terlihat cedera apa yang mungkin dialaminya. Diagnosisnya pun belum ada.

Brandt sempat mendapat perawatan singkat di lapangan. Raut wajahnya tampak cemas dan mengisyaratkan bahwa cederanya mungkin lebih serius. Meski begitu, mantan bintang Bundesliga itu bisa meninggalkan lapangan tanpa bantuan, walaupun berjalan sedikit pincang.

Akankah Julian Brandt absen akibat cedera di Ajax?

Brandt tidak bisa melanjutkan pertandingan. Oscar Gloukh masuk menggantikan pemain yang telah 48 kali membela timnas Jerman itu. Tolu Arokodare sebelumnya mencetak gol kemenangan Ajax pada menit kesembilan. Berkat tiga poin penting tersebut, klub asal Amsterdam itu mempertahankan posisi kedua klasemen dan memangkas jarak dengan pemuncak klasemen Feyenoord Rotterdam menjadi satu poin. Feyenoord sebelumnya kehilangan poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Fortuna Sittard.

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Namun, jika Brandt harus absen, Ajax akan sangat terpukul. Pasalnya, pengatur serangan yang bergabung dengan klub Belanda itu tanpa biaya transfer pada musim panas setelah kontraknya di BVB berakhir tersebut mengawali kiprahnya dengan gemilang di klub barunya. Brandt sudah menjadi sosok penting dalam permainan Ajax. Dalam 17 penampilan di semua kompetisi, ia telah mencetak delapan gol. Dalam kemenangan 2-1 di kandang Sparta Rotterdam akhir pekan lalu, Brandt juga mencatatkan dua assist pertamanya bersama Ajax.