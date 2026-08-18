Pelatih Vincent Kompany memasukkan Musiala di Heidenheim pada menit ke-61 untuk menggantikan rekrutan anyar Isamel Saibari. Hanya enam menit kemudian, pemain serang berusia 23 tahun itu jatuh ke lapangan di lini tengah - situasinya mirip dengan insiden saat laga melawan Leipzig. Rekan-rekan setimnya, Jonathan Tah dan Harry Kane, langsung bergegas menghampirinya, dalam waktu sangat singkat para pemain dari kedua tim membentuk lingkaran di sekelilingnya, sementara dokter darurat berlari masuk ke lapangan.

Setelah jeda perawatan singkat, Musiala berdiri dan berjalan sempoyongan sambil ditopang seorang staf, dengan sedikit kebingungan ke arah garis samping. Setelah beberapa meter, ia berbalik arah dan kemudian menghilang ke lorong stadion di sisi berlawanan. Para fan sementara itu memberinya dukungan lewat nyanyian. Ketika pengumuman stadion mengumumkan pergantiannya untuk Cassiano Kiala, tepuk tangan bergemuruh di Voith-Arena.

Ditanya soal kondisi kesehatan Musiala, direktur olahraga Max Eberl mengatakan di mixed zone segera setelah peluit akhir: "Jamal akan menyampaikan sendiri soal itu dalam waktu dekat. Kami tahu dan sudah tahu." Lalu bagaimana kondisinya sekarang? "Dia ada di ruang ganti, dia sedang berganti pakaian, dia sedang mandi."

Jamal Musiala memberi kabar setelah kolaps lewat Instagram

Beberapa menit kemudian, Musiala menyampaikan pernyataan yang sudah diumumkan itu. "Yang terpenting lebih dulu - saya baik-baik saja," tulis Musiala dalam unggahan panjang di Instagram. "Saya paham banyak dari kalian khawatir. Kekhawatiran itu ingin saya hilangkan hari ini dan menjelaskannya kepada kalian: Pada diri saya terdeteksi absans yang muncul singkat secara temporer, tetapi dapat ditangani dengan baik, yang disebabkan oleh disfungsi neurologis."

Ia melanjutkan: "Ini bisa menyebabkan momen-momen yang belakangan terjadi, seperti saat melawan Leipzig atau sekarang di Heidenheim. Saya tahu bahwa pada pandangan pertama ini terlihat scary - tetapi bagi saya saat ini ini adalah bagian dari keseharian saya. Terkait hal ini saya sedang mendapatkan penanganan medis terbaik dan sangat optimistis." Menurut keterangannya, "tidak ada risiko kesehatan lain di luar itu".

Absans adalah gangguan kesadaran singkat yang terjadi secara tiba-tiba, yang biasanya muncul dalam bentuk serangan epilepsi. Serangan ini biasanya hanya berlangsung sekitar lima hingga 15 detik, ketika penderitanya menatap kosong dan tidak bereaksi. Setelah itu mereka biasanya pulih dengan cepat, tetapi tidak memiliki ingatan tentang periode tersebut. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan obat-obatan.

Kemenangan 4-2 FC Bayern menjadi hal sampingan

Musiala sudah sempat ambruk pada Sabtu saat laga uji coba melawan RB Leipzig (3-1) sesaat sebelum pertandingan berakhir. Dalam presentasi tim pada Senin di Campus, ia absen, dan sebagai gantinya hanya menjalani sesi individual. Penampilan Musiala melawan Heidenheim karena itu sedikit mengejutkan.

Bahwa tim Munchen pada akhirnya memenangi laga uji coba itu dengan skor 4-2 menjadi hal sampingan. Gol-gol untuk FC Bayern dicetak oleh Felipe Chavez, Arijon Ibrahimovic, Luis Diaz, dan rekrutan anyar Nathaniel Brown. Pada Sabtu, tim Munchen akan menghadapi Borussia Dortmund di laga tandang dalam ajang Piala Super.

Musiala mengalami patah tulang fibula dan kerusakan parah pada sendi pergelangan kaki lebih dari setahun lalu di Piala Dunia Antarklub. Pada Januari ia merayakan comeback-nya, tetapi sejak saat itu belum kembali ke performa lamanya. Segera setelah Piala Dunia yang mengecewakan baginya, ia menjalani operasi pengangkatan pelat logam di kaki kiri.