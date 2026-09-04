Kekhawatiran besar soal Frenkie de Jong: "Dia benar-benar terpukul"

Frenkie de Jong mendapat kemunduran baru. Gelandang itu saat ini sedang memulihkan diri dari cedera lutut, tetapi proses tersebut sejauh ini belum berjalan mulus. Hal itu dilaporkan Diario AS.

De Jong kembali ke FC Barcelona setelah liburan dengan keluhan pada lutut. Masalah itu ia dapatkan saat Piala Dunia bersama tim nasional Belanda, ketika ia memainkan tiga laga terakhir sambil menahan sakit, setelah diagnosis keliru dari staf medis KNVB.

Pemeriksaan di Barcelona menunjukkan bahwa De Jong mengalami robekan pada ligamen kolateral medial di lutut kanannya. Klub menyarankannya untuk menjalani operasi, tetapi De Jong memilih perawatan konservatif. Kini, ia kembali menghadapi masalah dalam proses pemulihan.

Pekan lalu, De Jong kembali berada di lapangan latihan untuk menjalani sejumlah tes stabilitas, tetapi hasilnya tidak positif. Menurut Diario AS, De Jong meninggalkan lapangan dalam keadaan ‘benar-benar terpukul’.

Setelah kemunduran pertama itu, Barcelona kembali meningkatkan tekanan kepada De Jong. Klub sekali lagi menyarankannya untuk memilih operasi dan ahli bedah Joan Carlos Monllau juga berbicara dengan pemain Belanda itu untuk merekomendasikan tindakan tersebut sebagai solusi terbaik. Namun, De Jong tetap bersikeras dengan pilihannya dan ingin, bagaimanapun caranya, memaksimalkan semua kemungkinan dari perawatan konservatif.

Dengan begitu, gelandang tersebut berseberangan langsung dengan keinginan dokter klub. Barcelona yakin bahwa operasi adalah satu-satunya cara untuk mencegah cedera baru, dengan antara lain merujuk pada kasus-kasus sebelumnya dari Samuel Umtiti dan Ansu Fati. Namun, De Jong tidak mau mengetahui hal itu, juga karena ia sadar bahwa operasi diperkirakan akan membuatnya absen sekitar tiga perempat musim.

Sementara itu, waktu mulai menekan Barcelona. Pada awalnya, empat pekan disiapkan untuk menilai apakah perawatan konservatif itu memberi efek, tetapi kini lebih dari enam pekan telah berlalu tanpa perubahan berarti pada situasi tersebut. Frustrasi pun terus meningkat.