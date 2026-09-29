Cedera punggung Daley Blind berkaitan dengan saraf dan sudah berlangsung cukup lama, demikian diungkapkan dalam podcast Kale en Kokkie, yang menghadirkan Hedwiges Maduro sebagai tamu.

Blind pada musim panas lalu kembali ke Ajax untuk kedua kalinya, untuk periode ketiganya di Amsterdam. Ia mengikuti pelatih Míchel, yang dikenalnya dari masanya di Girona.

Blind mengawali periode ketiganya dengan meyakinkan dan langsung mengatur arah permainan dalam latihan. Tak lama kemudian ia mengalami cedera punggung, yang membuatnya kini sudah beberapa pekan menepi.

Seberapa cepat Blind bisa kembali ke lapangan masih belum jelas. Menurut Kale, Kokkie, dan Maduro, ini adalah masalah yang sudah lebih lama dialami bek tengah tersebut.

“Cedera punggung Blind adalah sesuatu yang sudah berlangsung jauh lebih lama. Ini bukan sesuatu dari beberapa pekan terakhir,” ungkap Kale.

“Ini ada kaitannya dengan saraf,” kata Maduro. “Itu selalu sulit. Berghuis musim lalu mengalami hal yang persis sama. Dia absen sangat lama,” tambah mantan pemain Ajax itu.

Blind total memainkan 337 pertandingan dengan seragam Ajax. Ia tujuh kali menjadi juara Belanda dan dua kali menjuarai Piala KNVB Eurojackpot.