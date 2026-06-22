Pertandingan antara Prancis dan Irak kemungkinan akan digelar lebih lambat dari jadwal semula (pukul 23.00 waktu Belanda), demikian dilaporkan oleh RMC Sport dan L’Équipe. Hal ini karena diperkirakan akan terjadi badai di Philadelphia.

Senin malam, Prancis dan Irak akan bertanding dalam pertandingan grup kedua Piala Dunia. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada pukul 23.00 waktu Belanda di Lincoln Financial Field, Philadelphia.

Namun, stasiun cuaca di Amerika Serikat memperkirakan akan terjadi cuaca buruk, disertai kilat dan angin kencang, sebelum dan selama pertandingan berlangsung. Ada kemungkinan pertandingan tersebut ditunda.

Sama seperti pada Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, Protokol Badai Petir akan diberlakukan. Artinya, para pemain dan suporter harus masuk ke dalam gedung setidaknya selama setengah jam jika terjadi sambaran petir dalam radius 13 kilometer.

Pada Piala Dunia Klub, beberapa pertandingan sempat terhenti selama berjam-jam akibat cuaca buruk. Skenario serupa pun berpotensi terjadi pada Senin malam.



