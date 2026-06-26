Kekhawatiran besar di kubu Inggris: pemain inti mengalami cedera dan tidak bisa diturunkan

Reece James harus absen karena cedera saat membela tim nasional Inggris, demikian dilaporkan The Guardian. Bek tersebut setidaknya akan absen dalam dua pertandingan The Three Lions di Piala Dunia kali ini.

James mengalami cedera pada otot paha belakangnya saat sesi latihan. Cedera ini tergolong ringan, sehingga ia diperkirakan tidak dapat bermain selama sekitar satu minggu.

Absennya James merupakan kabar yang sangat buruk bagi pelatih kepala Thomas Tuchel. Bek kanan Chelsea ini menjadi starter dalam dua pertandingan grup pertama melawan Kroasia (4-2) dan Ghana (0-0).

Cedera yang dialami James semakin memperburuk situasi karena sebelumnya Tuchel juga telah kehilangan bek kanan Toni Livramento. Travoh Chalobah kini menjadi satu-satunya opsi yang tersisa dalam skuad.

James dipastikan absen dalam pertandingan terakhir fase grup Inggris melawan Panama. Jika Inggris lolos sebagai juara grup, ia juga harus melewatkan pertandingan babak berikutnya melawan Senegal, sesuai dengan situasi saat ini.