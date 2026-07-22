Sebagaimana dilaporkan oleh Sport Bild, rekan setim Olise di tim nasional Prancis, Kylian Mbappe, gencar mempromosikan kepindahan ke Los Blancos selama Piala Dunia yang baru saja berakhir.

Menurut laporan tersebut, Mbappe telah menjalin kontak erat dengan pemain serang FC Bayern itu untuk membuat kepindahannya ke Madrid terdengar semenarik mungkin. Bintang Real Madrid itu meyakinkan Olise bahwa tim Los Blancos sangat membutuhkannya dan menunjukkan betapa baiknya keduanya akan berpadu saat mengenakan seragam Los Blancos.

Selain itu, pemain berusia 27 tahun itu juga menggambarkan betapa menariknya kehidupan di ibu kota Spanyol kepada rekan setimnya di tim nasional tersebut, serta memuji kota dan kondisi hidup di sana. Menurut informasi dari Sport-Bild, Mbappe benar-benar “merayu” Olise selama turnamen Piala Dunia yang berlangsung sekitar lima minggu itu.

Pada saat yang sama, Mbappe tampaknya juga berkonsultasi dengan Presiden Real Madrid, Florentino Perez, dan meyakinkannya bahwa telah ada “sinyal positif” dari pihak Olise terkait transfer tersebut. Liga Champions memainkan peran sentral dalam upaya bintang Bayern tersebut.

Setelah kegagalan mengecewakan di semifinal Piala Dunia melawan Spanyol, Olise kini lebih dari sebelumnya ingin meraih gelar besar secepat mungkin. Namun, keraguan semakin tumbuh dalam diri pemain berusia 24 tahun itu bahwa ia akan berhasil meraihnya saat mengenakan seragam klub asal Munich tersebut. Meskipun ia tersingkir bersama Bayern di perempat final Liga Champions pada 2025 dan di semifinal pada 2026, ia dilaporkan menilai peluang meraih kemenangan besar bersama Los Blancos jauh lebih baik.

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Tanda tanya besar seputar masa depan Michael Olise di FC Bayern

Namun, belum ada yang pasti. Klub juara terbanyak Jerman ini masih memiliki tekad yang jelas untuk mempertahankan Olise dan memperpanjang kontraknya yang masih berlaku hingga 2029 lebih awal. Untuk itu, mereka bersedia mengeluarkan dana besar dan menaikkan gaji tahunan pemain serang tersebut dari sekitar 14 juta euro menjadi sekitar 25 juta euro.

Lagipula, masih ada kesepakatan antara Presiden Bayern Herbert Hainer dan Perez bahwa mereka tidak akan saling merekrut pemain tanpa terlebih dahulu memberi tahu klub masing-masing. Hingga saat ini, niat seperti itu dari Los Blancos belum disampaikan kepada FCB.

Dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, para petinggi Bayern di Munich yang dipimpin oleh Direktur Olahraga Max Eberl, Hainer, dan Ketua Klub Uli Hoeneß telah berulang kali menegaskan bahwa Olise tidak akan dijual. Bahkan jika tawaran melebihi 200 juta euro, pihak Säbener Straße tidak akan mempertimbangkannya, demikian intinya. Terlebih lagi, kontrak kerja pemain asal Prancis tersebut tidak mencantumkan klausul pelepasan.

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Apakah Michael Olise akan meninggalkan FC Bayern pada musim panas nanti?

Surat kabar Catalan Mundo Deportivo dan kemudian juga The Athletic melaporkan bahwa Real Madrid secara internal telah menilai kemungkinan perekrutan pemain berbakat luar biasa ini sebagai "hampir mustahil". Sebelumnya, sebuah laporan dari surat kabar olahraga Prancis L’Equipe—yang biasanya sangat terpercaya—beredar, yang menyebutkan bahwa Olise telah mengungkapkan keinginannya untuk pindah ke Real Madrid kepada rekan-rekan setimnya selama Piala Dunia yang masih berlangsung.

Tak lama setelah itu, Sky membantah berita mengejutkan tersebut dan menyatakan bahwa pemain kidal itu tidak berencana meninggalkan juara Bundesliga tersebut. Informasi ini juga telah disampaikan oleh agennya kepada pihak Bayern. Secara harfiah, agen tersebut dilaporkan mengatakan: "Jangan khawatir, kami akan tetap di sini."

Nilai Olise bagi FC Bayern dari segi olahraga tidak perlu diragukan lagi. Ia telah menyumbang 96 kontribusi gol dalam 107 penampilan selama dua musim pertamanya bersama klub asal Munich tersebut. Selain itu, Olise tampil mengesankan di Piala Dunia dengan tujuh assist, yang sekaligus menjadi rekor baru. Belum pernah ada pemain yang memberikan assist lebih banyak dalam satu Piala Dunia; sebelumnya, legenda Brasil, Pelé, memegang rekor tersebut dengan enam assist pada putaran final tahun 1970.