Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Daftar pemain cedera FC Bayern yang sudah panjang tampaknya kembali bertambah.

Alphonso Davies mengalami cedera yang belum diketahui secara pasti dalam laga leg pertama perempat-final CONCACAF Nations League antara Kanada dan Guatemala (3-2) dan harus ditarik keluar setelah baru bermain lima menit.

Saat mundur untuk bertahan menghadapi serangan tim Amerika Tengah itu, Davies terpeleset di kotak penalti timnya sendiri. Ia sempat bangkit untuk menghalau tembakan berikutnya, lalu duduk di lapangan sebagai tanda bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Saat berjalan menuju bangku cadangan, ia menggelengkan kepala dengan raut frustrasi.

Asisten pelatih Kanada Mauro Biello mengatakan seusai pertandingan bahwa Davies mengalami "cedera tubuh bagian bawah". Pemeriksaan lebih lanjut diharapkan memberikan diagnosis yang lebih pasti. "Kami semua sangat senang bisa kembali bertemu Phonzie, dan melihatnya harus keluar begitu cepat benar-benar membuat kami terpukul," kata rekan setim sekaligus pencetak gol, Tani Oluwaseyi.

Iklan Iklan

Di FC Bayern, situasi ini tentu kembali memicu kekhawatiran. Saat ini, sejumlah pemain klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu absen, terutama di lini serang, termasuk Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala, dan Luis Diaz. Saibari (robek ligamen sindesmosis) dan Gnabry (cedera otot) kemungkinan besar tidak akan bisa bermain lagi tahun ini, sementara Musiala dan Diaz setidaknya sudah kembali mengikuti sebagian sesi latihan tim dan diperkirakan kembali setelah jeda internasional.

Topik Terkait

Bagi Davies sendiri, akan sangat pahit jika pemain berusia 26 tahun itu kembali harus absen lama. Bek kiri tersebut berulang kali mengalami cedera otot susulan sejak mengalami robek ligamen krusiatum saat membela tim nasional pada Maret 2025. Cedera-cedera itu terutama mengganggunya pada musim lalu.

Apakah Alphonso Davies sudah mengalami masalah fisik di FC Bayern?

Cedera otot lainnya dalam leg kedua semi-final Liga Champions melawan PSG membuat Davies melewatkan hampir seluruh Piala Dunia di kandang sendiri. Kapten tim nasional Kanada itu hanya tampil sebentar di babak 32 besar. Karena pahanya yang cedera masih bermasalah, Davies memilih untuk tidak bermain lagi demi menghadapi musim berikutnya bersama Bayern dan menghindari risiko cedera yang lebih parah.

Iklan

Pada musim ini, Davies tampil bagus, terlihat bugar, dan membuat para petinggi Bayern lega. Ia bahkan sempat unggul dalam persaingan dengan Nathaniel Brown di sisi kiri pertahanan, sebelum tampil meyakinkan saat menggantikan Diaz yang cedera di sayap kiri.

Namun, perwakilan Vincent Kompany sudah mengisyaratkan sebelum laga tandang melawan Mainz 05 bahwa Davies belakangan mengalami masalah fisik. "Ada beberapa pemain yang bisa diistirahatkan," kata Danks sepekan lalu. Ia secara khusus menyebut Davies belum siap bermain hampir sepanjang pertandingan dalam dua laga berturut-turut.

Iklan

Karena itu, dalam kemenangan 2-1 klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut atas tim asal Rheinhessen, Davies baru masuk setelah hampir 70 menit. Meski demikian, ia kini kembali mengalami kemunduran saat bersama tim nasional Kanada.

Laga melawan Guatemala menjadi kali pertama Davies masuk susunan pemain utama sejak mengalami robek ligamen krusiatum dan meniskus pada 2025. Seusai cedera parah itu, muncul kecaman keras dari München terhadap federasi sepak bola Kanada karena tingkat keparahan cedera Davies baru diketahui setelah ia kembali.