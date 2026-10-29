Pemeriksaan medis sehari setelah kemenangan 3-2 atas si Serigala baru akan memberikan kepastian mengenai kondisi Treu. Insiden nahas itu terjadi sesaat sebelum turun minum: Pada menit ke-39, Treu tetap tergeletak di lapangan akibat cedera setelah berduel dengan Cleiton dari Wolfsburg dan langsung memberi isyarat kepada bangku cadangan bahwa ia harus diganti.

Pelatih SC, Schuster, mengatakan seusai laga: "Untuk benar-benar bisa memberikan informasi terperinci, kami harus menunggu hasil pemeriksaan besok. Namun, untuk saat ini tampaknya ia mungkin masih beruntung di tengah kemalangan ini." Harapan akan diagnosis yang tidak terlalu serius cukup besar, sebab Freiburg akan memasuki fase musim yang menguras tenaga.

Sabtu mendatang, Sport-Club akan bertandang ke markas FC Augsburg pukul 15.30, sebelum tampil di Conference League di Trabzon, Turki, pada Kamis berikutnya pukul 18.45. Rangkaian pertandingan sebelum jeda internasional itu ditutup dengan laga kandang melawan 1. FC Union Berlin pada Minggu pukul 17.30. Ada tiga laga kompetitif dalam delapan hari, dan Schuster membutuhkan bek sayap andalannya untuk menjalaninya.

Pentingnya Treu bagi permainan Freiburg juga tercermin dari angka-angka. Schuster mengandalkan pemain berkaki dominan kanan itu dalam dua belas laga kompetitif. Selain pada laga pembuka Bundesliga, ketika Freiburg menang 4-1 atas Werder Bremen, Treu selalu masuk susunan pemain inti dan membalas kepercayaan itu dengan penampilan yang konsisten dan solid.

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Pertandingan berikutnya FCA Bundesliga 10.30 SCF

Philipp Treu sejauh ini tiga kali bermain penuh selama 90 menit di bawah Jürgen Klopp

Perkembangan bek tersebut juga tak luput dari perhatian pelatih tim nasional Jürgen Klopp. Pada September, Klopp untuk pertama kalinya memanggil pemain Freiburg itu ke tim nasional. Treu menjadi salah satu dari sedikit pemain yang tampil penuh selama 90 menit dalam tiga pertandingan: Saat bermain imbang 1-1 di Belanda, menang 2-0 atas Serbia, serta bermain imbang tanpa gol di Yunani.

Kini Treu terancam mendapat pukulan di saat yang tidak tepat. Pada Kamis, 5 November, Klopp akan mengumumkan skuad untuk pertandingan Nations League mendatang: laga tandang melawan Serbia di Beograd (13 November) dan laga kandang melawan Belanda di Stadion Olimpiade Berlin (16 November).

Setelah mengumpulkan skuad besar berisi 44 pemain pada September, kali ini Klopp akan menguranginya menjadi 23 pemain. Apakah Treu dapat mempertahankan tempatnya kini kemungkinan bergantung pada hasil pemeriksaan dokter.