Kekhawatiran bagi Feyenoord setelah cedera lutut yang tampaknya parah dialami Jordan Bos

Jordan Bos mengalami cedera saat pertandingan sistem gugur antara Australia dan Mesir. Pemain Feyenoord itu terbaring di lapangan sambil meringis kesakitan setelah seorang lawan meluncur dan menabrak kaki penopangnya.

Bek sayap ini memulai pertandingan dengan gemilang. Setelah melakukan serangan cepat yang apik, ia nyaris mencetak gol pembuka, namun saat Bos hendak melepaskan tendangan, bek Rami Rabia berhasil menghalanginya dengan melakukan sliding sehingga ia tak bisa melepaskan tembakan.

Tak lama kemudian, Australia tertinggal. Tendangan bebas Mesir tidak dapat dihalau dengan baik, sehingga bola kembali dapat dikirim ke depan gawang. Emam Ashour muncul di posisi yang tepat dan mengubah umpan silang tersebut menjadi gol: 0-1.

Setelah gol pembuka itu, Mesir semakin menguasai permainan, sementara Australia terus terdesak ke belakang. Menjelang akhir babak pertama, keadaan pun menjadi buruk bagi Bos.

Bek Feyenoord itu dengan cerdik mempertahankan bola dan melewati Mostafa Zizo, sebelum Rabia melakukan tekel meluncur. Bos terjatuh dengan posisi yang tidak menguntungkan dan langsung terbaring dengan rasa sakit yang hebat.

Dalam tayangan ulang terlihat bahwa bek Mesir itu meluncur menimpa kaki Bos, yang pada saat itu tampak tertanam di tanah. Lutut pemain Australia itu tampaknya menerima benturan yang cukup keras. Pemain tersebut langsung memegangi lututnya yang sakit.

Kemudian muncul adegan-adegan yang mengkhawatirkan. Bos tidak bisa melanjutkan pertandingan sendiri dan dibawa oleh tim medis melalui terowongan bawah tanah menuju ruang ganti. Feyenoord berharap cedera yang dialami bek sayap tersebut tidak terlalu parah.