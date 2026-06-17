Kekeringan gol terpanjang... Ronaldo kesulitan mencetak gol di turnamen-turnamen besar

Tim nasional Portugal kembali mengalami kesulitan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia, setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo, hari Rabu ini, pada awal perjalanan mereka di Piala Dunia 2026.

"Para Pelaut" gagal meraih kemenangan untuk keempat kalinya dari lima pertandingan pembuka terakhir mereka di Piala Dunia, karena mereka hanya mencatatkan satu kemenangan selama periode tersebut, yaitu saat mengalahkan Ghana dengan skor (3-2) di Piala Dunia 2022, disertai tiga hasil imbang dan satu kekalahan.









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Pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo menandai berlanjutnya puasa gol bintang Al-Nassr asal Saudi, Cristiano Ronaldo, di turnamen besar bersama timnas Portugal, di mana ia gagal mencetak gol untuk pertandingan kesepuluh berturut-turut di Piala Dunia dan Piala Eropa.

Ini merupakan rentetan pertandingan terpanjang tanpa mencetak gol bagi Ronaldo bersama “Los Selecionados” di turnamen besar, menurut situs “stats foot” Prancis.

Portugal, juara bertahan Liga Bangsa-Bangsa Eropa, akan bertanding di Grup 11 Piala Dunia 2026, bersama Uzbekistan, Kolombia, dan Republik Demokratik Kongo.



