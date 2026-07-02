"Kekerasan yang biadab".. Hafiz Draji mengomentari insiden yang menimpa anak bernama Wasim dan memuji keputusan para pemain Aljazair

Komentator terkenal asal Aljazair, Hafiz Daraji, memuji keputusan para pemain tim nasional Aljazair terhadap anak bernama Wasim, yang menjadi korban kekerasan di Amerika Serikat beberapa hari lalu.

Para pemain "Les Verts" memutuskan untuk menyambut dan memberikan penghormatan kepada anak tersebut sebelum pertandingan melawan Swiss di Piala Dunia 2026, sebagai bentuk dukungan kepadanya setelah insiden yang memicu simpati luas.

Drajji menulis melalui akun resminya di platform "X": "Dalam gestur kemanusiaan yang mulia yang mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kesetiaan di antara warga Aljazair, para pemain timnas Aljazair mengundang putra kami, Wasim, dan ayahnya untuk menghadiri pertandingan Aljazair melawan Swiss. Mereka akan disambut dan dihormati di tempat penginapan timnas sebelum pertandingan, sebagai upaya untuk meringankan dampak trauma psikologis yang dialaminya akibat serangan brutal yang menimpanya dua hari lalu.”



Inisiatif ini muncul setelah Wasim, yang berusia 14 tahun dan memiliki kewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Aljazair, menjadi korban penyerangan massal di salah satu area suporter di Kota Boston, di sela-sela pertandingan Maroko melawan Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Menurut laporan media Aljazair, anak tersebut mengenakan kaos timnas Aljazair, namun hadir untuk mendukung timnas Maroko. Situasi kemudian memanas setelah timnas Belanda unggul, di mana sebuah video yang beredar menunjukkan dirinya diserang oleh sekitar 35 orang, hingga ia pingsan dan terjatuh ke tanah, sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Insiden tersebut memicu gelombang kemarahan yang luas di Aljazair, serta menuai kecaman dari para pendukung Aljazair dan Maroko melalui media sosial, sementara pihak berwenang Amerika Serikat telah memulai penyelidikan resmi untuk mengungkap kronologi kejadian, setelah mengidentifikasi sejumlah tersangka melalui kamera pengawas.

Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune menegaskan bahwa Kedutaan Besar Aljazair terus memantau kasus ini bersama pihak berwenang AS untuk memastikan semua tindakan hukum diambil. Sementara itu, keluarga anak tersebut menjelaskan bahwa Wasim telah melewati masa kritis dan telah keluar dari rumah sakit, namun masih menjalani pemantauan medis, bersamaan dengan upaya ayahnya untuk mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku penyerangan.

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