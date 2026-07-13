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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Kekecewaan yang sangat besar".. Bernardo Silva akhirnya angkat bicara setelah tersingkir dari Piala Dunia

Portugal vs Spain
Portugal
Spain
World Cup
B. Silva
Portugal
Spanyol
AS

Portugal tersingkir di babak perempat final

Bernardo Silva, bintang Portugal, akhirnya angkat bicara beberapa hari setelah timnya tersingkir dari Piala Dunia 2026, akibat kekalahan tanpa balas dari Spanyol di babak 16 besar.

Para pemain Portugal mendapat kritik luas setelah penampilan mereka yang kurang memuaskan di turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, serta tersingkir di babak 16 besar akibat kekalahan yang mengecewakan dari Spanyol.

Bernardo Silva mengatakan melalui akun Instagram-nya: “Piala Dunia yang mengecewakan dan sangat memilukan karena turnamen ini berakhir begitu cepat, lebih cepat dari yang kami bayangkan.”

Ia menutup pesannya dengan mengatakan: "Merupakan dan akan selalu menjadi kehormatan besar untuk mewakili tim nasional kami. Terima kasih banyak kepada rakyat Portugal atas dukungan dan harapan yang telah mereka berikan kepada kami."


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