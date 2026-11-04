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Gian Piero Gasperini mengakui bahwa kegagalan terbaru Roma di Liga Champions saat menghadapi Manchester United menyisakan rasa getir. Ia menegaskan kekalahan itu memberikan pelajaran yang lebih pahit daripada kegagalan mereka sebelumnya melawan Real Madrid. Roma menyia-nyiakan keunggulan dua gol di Old Trafford, mengulangi pola kerapuhan mental yang mengkhawatirkan sepanjang kiprah mereka di Eropa.

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Keunggulan di Old Trafford terbuang

Tim Italia itu tampak menguasai pertandingan pada awal laga dan unggul 2-0 dalam 18 menit pertama melalui Matias Soule serta penalti Donyell Malen. Roma menciptakan beberapa peluang untuk memperbesar keunggulan, tetapi akhirnya gagal memanfaatkannya.

Jalannya pertandingan berubah drastis ketika Bruno Fernandes mencetak gol dari penalti yang harus diulang. Kesempatan itu memicu kebangkitan sengit tuan rumah, yang belum pernah menang sejak 10 September. Matheus Cunha menjadi pahlawan Manchester United pada fase akhir laga dengan mencetak dua gol penentu kemenangan dramatis 3-2.

Gasperini mengurai kegagalan Roma mempertahankan keunggulan

Berbicara kepada Sky Sport Italia, Gasperini menyoroti perubahan drastis dalam momentum pertandingan setelah penalti Fernandes. "Ini pertandingan yang berbeda dari laga melawan Real Madrid, ketika semuanya terjadi dalam tujuh atau delapan menit terakhir lewat sepak pojok dan sebelumnya tidak ada tanda-tanda mereka akan bangkit," jelasnya. "Kali ini, setelah penalti itu, Manchester United tiba-tiba mendapat suntikan semangat, dan kami tidak mampu mengimbanginya."

Pelatih asal Italia itu mengakui adanya pola yang mengkhawatirkan dalam kemampuan timnya mempertahankan keunggulan. "Saya rasa ini bukan kebetulan, tetapi saya juga pikir kedua pertandingan itu berbeda," tambahnya. "Malam ini, kami tidak punya kekuatan untuk menekan para penyerang mereka seperti yang kami lakukan pada babak pertama. Selain itu, penalti dan kesalahan yang berujung gol penyeimbang benar-benar membalikkan keadaan.

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"Melawan Manchester United, selalu akan ada periode 15-20 menit ketika Anda berada di bawah tekanan. Jika Anda bisa melewatinya tanpa kebobolan, Anda akan baik-baik saja."

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Pelajaran berat di Eropa

Menilik kekurangan taktis timnya pada babak kedua, Gasperini merasa kegagalan di Old Trafford memberi pelajaran yang lebih berharga daripada kegagalan mereka pada menit-menit akhir melawan Real Madrid. "Sejujurnya, kami belajar lebih banyak dari pertandingan ini daripada laga melawan Real Madrid. Yang itu terasa sulit diprediksi, sedangkan hari ini, pada saat-saat ketika tekanan di Old Trafford meningkat terhadap tim kami, kami seharusnya mampu menangani situasi seperti ini dengan lebih baik di masa depan," akunya.

Membahas perubahan taktik, Gasperini menyoroti kegagalan timnya beradaptasi dengan tekanan intens United. Ia melanjutkan: "Mereka melakukan perubahan saat turun minum dan tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, jadi mereka menekan tinggi. Mungkin kami seharusnya lebih banyak memanfaatkan bola panjang dalam situasi itu.

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"Masalahnya, kami tidak lagi mampu terus menjaga pemain-pemain yang menjadi acuan kami. Karena itu, mereka lebih unggul dalam menekan sehingga kami tidak bisa bermain, dan juga dalam menyerang.

"Itu menimbulkan beberapa masalah bagi kami. Kami mungkin seharusnya lebih sering mencoba memutus ritme mereka dengan beberapa upaya merebut bola tambahan dan memperlambat tempo. Momentum pertandingan berubah karena penalti dan insiden yang membuat skor menjadi 2-2."

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Kerapuhan mental skuad juga menjadi sorotan utama. Gasperini mengakui para pemainnya panik ketika keadaan berbalik. "Itu benar, hal yang sama terjadi saat melawan Real Madrid. Jadi mungkin ada sedikit rasa kecewa yang muncul ketika Anda melihat kemenangan mulai lepas dari genggaman," tambahnya. "Sekali lagi, kami perlu membuat tim ini terbebas dari tekanan untuk meraih hasil dengan segala cara. Karena itu, pertandingan ini akan memberi kami lebih banyak pelajaran daripada pertandingan lainnya."

Fokus ke kompetisi domestik di tengah krisis cedera

Roma harus segera bangkit di tengah periode sulit akibat jumlah pemain cedera yang terus bertambah. Dengan kiper Mile Svilar dan Pierluigi Gollini harus menepi, bersama pemain-pemain penting lainnya, Paulo Dybala, Manu Kone, dan Lorenzo Pellegrini, pilihan pemain dalam skuad mereka sangat terbatas. Devyne Rensch yang harus ditarik keluar lebih awal karena masalah otot semakin menambah kesulitan mereka.

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Saat ini Roma berada di posisi ke-19 klasemen Liga Champions dengan empat poin dari empat pertandingan, sehingga harapan mereka di Eropa masih belum pasti. Namun, mereka tetap tak terkalahkan di Serie A dan akan berusaha bangkit di kompetisi domestik saat menjamu Sassuolo pada Sabtu.