Kekecewaan finansial: Ajax kalah dalam kasus bernilai jutaan euro terkait Antony dan Lisandro Martínez

Ajax tetap harus membayar kompensasi sebesar lebih dari 2 juta euro kepada biro pemandu bakat Gerards International Consultancy, yang membantu proses transfer Antony dan Lisandro Martínez.

Hal itu diputuskan oleh pengadilan banding di Amsterdam. Klub juara terbanyak Belanda itu seharusnya membayar komisi tersebut lebih awal, karena jumlah yang harus dibayarkan kepada pencari bakat Peter Gerards justru menjadi lebih tinggi.

Hal ini terungkap dalam putusan yang diterbitkan pada hari Selasa. Gerards sebelumnya telah menuntut jumlah lebih dari 2 juta euro dari Ajax, namun tuntutan tersebut ditolak oleh pengadilan. Dalam banding, jumlah jutaan euro tersebut akhirnya diberikan kepada Gerards International Consultancy.

Pada musim panas 2022, Antony dan Martínez sama-sama pindah ke Manchester United, di mana Ajax meraup lebih dari 160 juta euro.

Gerards mengingatkan Ajax mengenai ketentuan dalam perjanjian pemantauan pemain, yang menetapkan bahwa perusahaannya berhak atas kompensasi jika pemain yang diajukan olehnya menghasilkan pendapatan.

Ajax berargumen bahwa Gerards telah melepaskan hak atas klaim masa depan melalui surat pelepasan hak pada Juni 2020. Pengadilan tidak mengikuti argumen tersebut dan memutuskan bahwa surat pelepasan hak tersebut hanya berlaku untuk pembayaran yang terutang hingga saat penandatanganan.

Dengan demikian, Gerards tetap berhak atas kompensasi atas transfer-transfer selanjutnya. Selain itu, Ajax dihukum untuk membayar bunga dan biaya perkara.