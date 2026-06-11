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US-FBL-WC-2026-FEATUREAFP

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"Kekecewaan di segala hal"... Hotel-hotel Amerika sepi pengunjung selama Piala Dunia

USA vs Paraguay
USA
Paraguay
World Cup
Mexico vs South Africa
Mexico
South Africa
AS
Paraguay
Meksiko
Afrika Selatan

Harga tiket berperan negatif

Meskipun Piala Dunia 2026 telah dimulai pada Kamis malam ini, pemulihan yang diharapkan bagi sektor perjalanan dan pariwisata di Amerika Serikat dari ajang olahraga terbesar tahun ini belum terwujud, karena kenaikan biaya dan kesulitan mendapatkan visa menyebabkan penurunan minat penonton untuk menghadiri pertandingan.

Menurut kantor berita "Reuters", selama bertahun-tahun telah beredar prediksi bahwa turnamen ini akan menghasilkan keuntungan besar bagi sektor perjalanan dan pariwisata AS, yang saat ini mengalami penurunan jumlah pengunjung dari luar Amerika Serikat, di tengah apa yang digambarkan oleh organisasi hak asasi manusia sebagai "iklim ketakutan".

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Kerumunan penggemar yang diandalkan oleh hotel-hotel belum juga tiba, sehingga memaksa banyak di antaranya untuk menurunkan harga.

World Cup
Mexico crest
Mexico
MEX
South Africa crest
South Africa
RSA
World Cup
USA crest
USA
USA
Paraguay crest
Paraguay
PAR

Pemesanan penerbangan menurun seiring dengan kenaikan tajam harga tiket, sementara harga tiket pertandingan yang mahal juga menyebabkan penurunan permintaan lebih lanjut.

Para penggemar dari lebih dari setengah negara yang lolos ke Piala Dunia memerlukan visa untuk masuk ke Amerika Serikat, yang menambah biaya dan memperburuk ketidakpastian di kalangan para pelancong, yang sudah merasa cemas akibat pengetatan prosedur masuk.

Dalam hal ini, Vijay Dandabani, CEO Asosiasi Hotel Kota New York, mengatakan: "Ini adalah kekecewaan dalam segala hal, dan saya tidak menemukan kata lain untuk menggambarkannya," sambil menambahkan bahwa asosiasi tersebut telah menurunkan perkiraan pendapatan kamar hotel terkait Piala Dunia sebesar 60%, menjadi sekitar 60 juta dolar.

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