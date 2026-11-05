Pertandingan antara Trabzonspor dan tamunya dari Jerman, Freiburg, berakhir dengan kekalahan tuan rumah, dalam rangka pekan ketiga fase liga di turnamen Liga Konferensi Eropa di Stadion Papara Park.

Tim Jerman itu memastikan kemenangan lewat gol cepat pada menit ke-14, yang berasal dari sambaran di dalam kotak penalti melalui Lukas Kübler, setelah upaya penyelamatan yang tidak sempurna dari kiper Onana.

Trabzonspor berusaha bangkit sepanjang laga, dan peluang paling berbahaya mereka datang melalui pemain Mesir Mohamed Salah yang menyiapkan bola silang dengan dadanya dan melepaskan tembakan melewati atas mistar gawang, ia juga mengeksekusi tendangan bebas yang dihalau oleh pagar betis, serta menampilkan sentuhan-sentuhan teknik lewat pergerakan dan umpan-umpannya.

Para pemain Trabzonspor menuntut hadiah penalti setelah dorongan yang dialami penyerang Nigeria Onuachu di dalam kotak penalti, tetapi wasit memerintahkan permainan untuk tetap dilanjutkan.

Pada babak kedua, Trabzonspor mengandalkan bola-bola tinggi ke arah Onuachu dan para bek yang naik membantu serangan demi mencari gol penyama, namun tanpa keberhasilan. Sebaliknya, Freiburg berbahaya dalam serangan balik dan bola-bola mati, serta nyaris menggandakan keunggulan di lebih dari satu kesempatan.

Pertandingan menyaksikan momen peluang paling berbahaya bagi Trabzonspor, ketika pemain Mesir Mohamed Salah menyia-nyiakan gol yang sudah di depan mata dari garis gawang pada menit ke-60, setelah bola sampai kepadanya dari sepak pojok sementara ia berada di depan gawang, tetapi secara aneh ia justru menempatkannya ke tangan kiper tim Jerman itu, sehingga gol penyama kedudukan pun melayang di tengah kekecewaan besar di tribun.

Kekalahan itu membuat Trabzonspor terlempar dari posisinya di zona lolos langsung ke babak 16 besar, di mana ia menempati peringkat ke-12 dengan 6 poin dari 3 pertandingan, sama dengan Freiburg yang juga menambah pundi poinnya menjadi 6 poin, dan berada di peringkat ke-14.

Dalam pertandingan lain, hasil imbang 1-1 menyudahi laga antara Atalanta dan tamunya dari Kazakhstan, Kairat Almaty, di mana tim tamu membuka keunggulan melalui Mark Gurel pada menit ke-53, lalu Atalanta menyamakan kedudukan lewat gol larut yang dicetak Nikola Krstović (82).

Tim Crvena Zvezda Belgrade membalikkan keadaan atas tamunya Inter d'Escaldes, meraih kemenangan larut dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang menyaksikan dua kartu merah, satu untuk masing-masing tim.

Tim tamu sempat unggul terlebih dahulu melalui Arellano, sebelum Vladimir Lučić menyamakan kedudukan untuk Crvena Zvezda, lalu Yuta Nakayama mencuri gol kemenangan di saat-saat akhir pada masa tambahan waktu.

Dalam pekan yang sama, Ajax menghajar tuan rumahnya dari Denmark, Midtjylland, dengan skor telak 6-1; di mana pemain Nigeria Tolu Arokodare membuka keunggulan lebih awal untuk Ajax dan menambah gol kedua baginya, sebelum Owen Wijndal, Davy Klaassen, Oscar Gloch, dan Marcos Leonardo memperlebar jarak, sementara Friday Etim mencetak satu-satunya gol penyelamat muka bagi Midtjylland.

Monaco meraih kemenangan yang layak atas tamunya FC Nordsjælland dengan skor 2-0, di mana Teuberbit membuka keunggulan untuk tim Prancis itu, sebelum Mathys Aplin memastikan kemenangan dengan gol kedua pada masa tambahan waktu.

Dalam pertandingan lain, Brighton mencuri kemenangan berharga di kandang lawan atas Getafe dengan skor 1-0, di mana gol tunggal pertandingan itu datang melalui Malick Yalcouyé, memberikan tim Inggris itu tiga poin penting dalam perburuan lolos.

Panathinaikos membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan berharga atas tamunya CSKA Sofia dengan skor 2-1, di mana tim Bulgaria itu unggul terlebih dahulu melalui Dinis Almeida, sebelum tim Yunani itu membalas dengan dua gol dari Davide Calabria dan Vicente Taborda untuk menyudahi pertandingan.