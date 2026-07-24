Persiapan di dalam Federasi Sepak Bola Prancis untuk mengumumkan secara resmi penunjukan Zinedine Zidane sebagai direktur teknik timnas kian meningkat, namun langkah-langkah federasi memicu keberatan pertama dari dalam lingkungannya sendiri, setelah Jean-Michel Aulas, wakil presiden federasi, mengkritik mekanisme pengelolaan berkas tersebut.

Surat kabar Prancis L'Equipe menyebutkan bahwa para anggota komite eksekutif federasi menerima undangan pada Kamis untuk menghadiri rapat luar biasa pada Selasa pagi mendatang, yang mendahului pengumuman yang dinanti-nantikan mengenai pelatih baru timnas Prancis, yang menurut seluruh indikasi akan menjadi Zinedine Zidane, sebagai pengganti Didier Deschamps.

Aulas menyatakan ketidaksenangannya atas cara pengelolaan berkas tersebut, dengan menganggap bahwa para anggota komite eksekutif mengetahui detail rapat itu melalui media sebelum diberi tahu secara resmi.

Aulas berkata, dalam sebuah surat elektronik yang ia tujukan kepada para anggota komite eksekutif: "Undangan pada hari Kamis untuk rapat yang digelar Selasa mendatang, dan di masa liburan? Bagi saya, kehadiran akan menjadi mustahil, dan saya hanya akan bisa berpartisipasi melalui teknologi video."

Ia menambahkan: "Tidaklah pantas bahwa surat kabar mengetahui segalanya sebelum kami. Saya merasa terganggu dengan mekanisme ini. Dan jika ada niat untuk menggelar konferensi pers pada Selasa, maka akan lebih baik menggelar rapat sebelum akhir pekan, demi menghormati jalur demokratis dan semangat kerja bersama."

Menurut surat kabar tersebut, prosedur pemilihan pelatih timnas Prancis dimulai dengan presiden federasi, Philippe Diallo, memilih kandidat final, sebelum menyampaikan keputusan itu kepada komite eksekutif untuk disahkan secara resmi.

Federasi Sepak Bola Prancis sebelumnya telah mengumumkan, dalam sebuah pernyataan resmi, bahwa presidennya Philippe Diallo akan menggelar konferensi pers pada Selasa pagi 28 Juli, setelah rapat luar biasa komite eksekutif, untuk memperkenalkan direktur teknik baru timnas Prancis kepada media, yang diperkirakan akan menyaksikan pengumuman resmi mengenai Zinedine Zidane memegang kepemimpinan Prancis.