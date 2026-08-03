Perjalanan karier Jadon Sancho, dalam kurun beberapa bulan, mengalami perubahan drastis. Meski penampilannya menurun, ia mampu meraih gelar Liga Europa bersama Aston Villa sebelum kontraknya dengan Manchester United, klub yang memilikinya, berakhir pada Juni lalu.

Dan dengan tidak adanya tujuan baru yang tampak di depan mata, mantan pemain Manchester City itu memulihkan penampilannya bersama sebuah tim divisi sepuluh.

Beberapa tahun lalu, Jadon Sancho adalah bintang sepak bola Inggris, dan dianggap sebagai talenta muda paling menjanjikan, setelah ia memecahkan berbagai rekor bersama Manchester City dan tim nasional Inggris kelompok umur sebelum menjadi bintang di Borussia Dortmund.

Setelah menunjukkan kemampuannya di Jerman, kepindahannya ke Manchester United dengan biaya melebihi 80 juta euro menempatkannya di bawah tekanan yang lebih besar dari sebelumnya.

Masa kebersamaannya dengan klub itu singkat, dan ia hanya mendapatkan sedikit peluang, sehingga sebuah talenta menjanjikan berubah menjadi kekecewaan besar yang tak mampu ia atasi. Akibatnya, kariernya berubah menjadi rangkaian peminjaman (Chelsea dan Aston Villa) hingga ia mengakhiri kontraknya dengan United.

Menurut surat kabar "AS", Jadon Sancho, yang baru berusia 26 tahun, berlatih sendirian di sebuah fasilitas olahraga yang disorot oleh klub Felixstowe FC — salah satu klub divisi sepuluh, yang merupakan level tertinggi di liga distrik North West Counties Football — di media sosial.

Sancho berkata: "Kalian memiliki fasilitas yang luar biasa. Ini pertama kalinya saya melihat lapangan yang bagus di wilayah ini, kecuali lapangan Manchester United dan Manchester City."

Nama Jadon Sancho dikaitkan dengan banyak klub selama periode transfer, bahkan Atletico Madrid sempat disebut sebagai tujuan potensial baginya. Namun, mengingat tidak adanya kabar konkret, dan setelah klub Felixstowe membanggakan latihan sang penyerang di lapangan mereka, klub itu terpaksa menjelaskan bahwa tidak ada kemungkinan ia bergabung dengan tim.

Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di akun media sosial mereka, dijelaskan bahwa Sancho "tidak sedang menjalani masa percobaan dengan klub dan tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung."

Sancho menggunakan fasilitas klub untuk sesi latihan pribadi guna menjaga kebugaran fisiknya.

Selain itu, klub itu bangga bahwa "lapangan latihan dan fasilitas kami menjadikan Felixstowe sebagai tempat yang membuat para pemain dari level tersebut merasa nyaman saat berlatih."

Mereka juga memuji profesionalisme, kerendahan hati, dan kemurahan hati pemain internasional Inggris itu setelah ia menyapa para suporter usai setiap sesi latihan.