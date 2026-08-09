Suasana ketidakpuasan yang mendalam menyelimuti klub Barcelona akibat perkembangan situasi gelandang asal Belanda, Frenkie de Jong, yang terus mengalami masalah fisik tanpa kunjung pulih. Meski kesan dan indikasi yang ada tidak menggembirakan, hingga saat ini ia tetap menolak opsi menjalani operasi, sebuah keputusan yang tidak disepakati oleh manajemen klub Katalan tersebut.

Sumber-sumber di dalam klub Barcelona, sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol "Sport", menegaskan bahwa keadaan telah mencapai tahap di mana perawatan konservatif tidak lagi memberikan hasil yang diharapkan, mengingat lebih dari 6 pekan telah berlalu sejak de Jong mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia pada 30 Juni lalu, sementara pemain tersebut belum juga mengambil langkah untuk menjalani operasi kendati perkembangan kondisinya tidak berjalan memuaskan.

Kemarahan klub Katalan itu berakar dari periode sebelumnya, di mana manajemen Barcelona menyimpan kesan bahwa penanganan kondisi fisik de Jong sejak akhir musim dingin lalu dikondisikan oleh keinginan kuatnya untuk siap tampil di ajang Piala Dunia.

Pemain tersebut memainkan laga penuh terakhirnya bersama Barcelona pada 22 Februari lalu, sehingga setelah itu absennya berlangsung selama 9 pertandingan beruntun, sebelum kemudian tampil di 6 laga lainnya tanpa mampu merebut kembali posisinya sebagai pemain inti, hingga akhirnya menutup musim dengan diberi istirahat pada dua laga terakhir di Liga Spanyol sebelum bergabung dengan timnas Belanda.

Manajemen Barcelona menafsirkan rangkaian peristiwa ini sebagai pengelolaan yang sangat hati-hati terhadap kondisi fisiknya dengan tujuan persiapan langsung untuk ajang Piala Dunia.

Peristiwa-peristiwa itu berubah total begitu tiba di Piala Dunia, di mana de Jong tampil sebagai pemain inti bersama timnas Belanda di seluruh pertandingan Piala Dunia, dan mempertahankan posisinya di susunan pemain utama hingga timnas Belanda tersingkir dari turnamen pada 30 Juni lalu.

Pemain tersebut kemudian menjelaskan bahwa tim medis timnas Belanda tidak menilai tingkat keparahan cedera dengan benar, seraya membela sikapnya dan menegaskan bahwa ia terus bermain karena menyadari kemampuannya untuk melakukan hal itu tanpa berisiko memperparah tingkat cederanya.

Keraguan menyelimuti klub Barcelona seputar mekanisme pengelolaan seluruh berkas ini dari berbagai sisi.

Setelah Piala Dunia berakhir, disepakati untuk menjalani perawatan konservatif selama kurang lebih 4 pekan sebelum menilai sejauh mana kebutuhan untuk menjalani operasi, dan inilah titik yang menyaksikan memuncaknya salah satu poin perselisihan paling menonjol antara kedua belah pihak.

De Jong berpandangan bahwa perhitungan tenggat empat pekan itu seharusnya dimulai sejak momen ia kembali ke latihan, dengan bersandar pada argumen bahwa pekerjaan pemulihan baru benar-benar dimulai pada saat itu untuk menguji durasi respons lututnya.

Manajemen Barcelona memandang hal ini dengan sudut pandang yang sepenuhnya berbeda, di mana manajemen klub Katalan itu berargumen bahwa pemain tersebut secara praktis telah menjalani pekerjaan rehabilitasi yang sama sebelum kembali berlatih, sehingga mereka tidak memahami alasan menyetel ulang penghitung ke angka nol, mengingat tim medis dan tim olahraga menilai bahwa tenggat yang diberikan untuk perawatan konservatif kini jauh lebih panjang dari biasanya.

Masalah utamanya terletak pada perbaikan yang diharapkan tidak terwujud di lapangan.

Indikasi terkait lutut pemain tersebut menunjukkan tidak adanya kelegaan, di mana Barcelona menilai bahwa opsi perawatan konservatif kini sudah sangat dekat dengan titik habis sepenuhnya.

Manajemen Barcelona menganut sikap tegas yang menyatakan perlunya de Jong menjalani operasi untuk mengakhiri krisis ini, dan memulai program rehabilitasi dengan jadwal serta tenggat waktu yang jelas.

Sebaliknya, gelandang tersebut terus menunjukkan keberatannya terhadap gagasan menjalani operasi, dengan berpegang pada pemberian tambahan waktu untuk perawatan konservatif.

Kesenjangan pandangan ini bersifat mendasar, sebab bagi de Jong, tenggat menentukan yang ditetapkan selama 4 pekan itu belum berakhir, sementara manajemen Barcelona menilai bahwa tenggat tersebut telah dimulai sejak lama, tepatnya setelah Piala Dunia berakhir, dan bahwa terus menunggu tidak lain hanyalah menunda sebuah keputusan yang semakin tidak terelakkan.

Ditambah lagi dengan dampak olahraga dan administratif dari kemungkinan operasi tersebut, sebab jika operasi berujung pada absennya dalam jangka panjang, Barcelona akan mengkaji mekanisme regulasi yang tersedia untuk memperoleh ruang pendaftaran pemain dan memanfaatkan sebagiannya untuk merekrut pemain lain, di samping memperoleh kompensasi finansial dari FIFA akibat cedera yang dialaminya selama membela timnas.

Hansi Flick perlu mengetahui kapan ia benar-benar dapat kembali mengandalkan salah satu gelandang penting di timnya, meskipun kehadiran Rodri akan mengurangi perannya.

Barcelona ingin mengakhiri masalah yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan berdampak pada de Jong, sementara pemain tersebut masih ingin menunggu.

Perbedaan sudut pandang ini, setelah segala hal yang terjadi sebelum Piala Dunia dan selama turnamen, telah memicu kondisi ketidakpuasan yang mencolok di dalam Barcelona.