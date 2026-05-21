Kekecewaan bagi Neymar, beberapa minggu menjelang laga pembuka Piala Dunia melawan Maroko

Ada kekhawatiran mengenai kondisi fisik Neymar menjelang Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyerang berusia 34 tahun itu absen dalam laga Santos melawan San Lorenzo (2-2) di Copa Sudamericana pada Rabu malam hingga Kamis dini hari.

Pemain berpengalaman ini, yang secara mengejutkan dimasukkan oleh pelatih nasional Carlo Ancelotti ke dalam skuad Piala Dunia Brasil, sedang mengalami cedera betis. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai kesiapannya, mengingat Neymar akan memulai babak final melawan Maroko pada 14 Juni.

Dokter tim nasional Rodrigo Zogaib berusaha menenangkan kekhawatiran seputar Neymar dalam wawancara dengan O Globo. ''Neymar akan bergabung dengan tim nasional dalam kondisi hampir atau sepenuhnya fit.'' Timnas Brasil akan memulai persiapan untuk Piala Dunia dengan sesi latihan pada 27 Mei.

Neymar biasanya absen pada pertandingan tandang melawan Gremio hari Minggu ini. "Namun ada peluang bagus bahwa ia bisa bermain melawan Deportivo Cuenca Rabu depan," tegas Zogaib yang optimis.

Neymar kembali ke klub lamanya, Santos, pada Januari 2025. Sejak itu, mantan bintang FC Barcelona dan Paris Saint-Germain ini menunjukkan bahwa ia rentan cedera. Meskipun demikian, Neymar berhasil mencetak 17 gol dalam 38 pertandingan.

Sejak Oktober 2023, Neymar tidak lagi dipanggil ke tim nasional Brasil. Pada Agustus 2023, ia pindah dari Paris Saint-Germain ke Al-Hilal dengan nilai transfer 90 juta euro, setelah itu ia semakin jarang tampil di tim nasional. Hal itu terutama disebabkan oleh berbagai cedera. Dalam beberapa tahun terakhir, Neymar mengalami cedera ligamen, cedera otot paha belakang, dan cedera meniskus.

Ancelotti terutama berharap Neymar dalam kondisi prima saat Piala Dunia dimulai. ''Dia masih punya beberapa minggu untuk menunjukkan pemulihannya. Pengalaman di turnamen semacam ini dan rasa sayang yang dia dapatkan di dalam tim bisa berkontribusi pada suasana yang optimal.''