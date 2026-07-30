Aktris Spanyol, Ester Exposito, memutuskan untuk mengakhiri rumor yang beredar seputar kehidupan pribadinya, serta hubungan yang disebut-sebut menjalin dirinya dengan bintang Real Madrid, Kylian Mbappe.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Ester membagikan sebuah pesan melalui akun-akunnya di media sosial, yang di dalamnya ia membantah kebenaran informasi yang beredar tentang dirinya, tanpa merujuk secara langsung pada sifat konten yang dibicarakannya.

Namun, sejumlah media dalam beberapa bulan terakhir menyebarkan rumor tentang dugaan ketegangan atau merenggangnya hubungannya dengan pemain asal Prancis tersebut.

Bintang serial Elite itu menulis dalam pernyataannya, "Selama beberapa bulan terakhir, dan terutama dalam beberapa hari terakhir, tersebar di media sosial judul-judul dan informasi palsu serta memfitnah tentang diri saya dan kehidupan pribadi saya, yang sama sekali tidak berkaitan dengan kebenaran maupun kepribadian saya."

Ia menegaskan, "Ini adalah rumor konyol yang direkayasa dengan tujuan mencoreng sebuah kisah antara dua orang dan melecehkan martabat saya. Tidak segala sesuatu itu dibolehkan, dan kali ini saya merasa terpaksa untuk mengakhiri hal ini dan mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab."

Ester menilai bahwa rumor yang beredar sejak beberapa pekan lalu seputar kehidupan pribadinya merugikan citranya dan menyentuh martabatnya. Ia juga mengimbau publik untuk tidak memercayai semua berita palsu yang tersebar, khususnya melalui platform X.

Untuk alasan itu, ia menyatakan kesiapannya untuk mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang menyebarkan konten memfitnah atau menyebarluaskan rumor yang bertujuan merugikan dirinya.

Meskipun Ester Exposito dan Kylian Mbappe belum secara resmi mengonfirmasi hubungan mereka, dan selalu berusaha menjaganya jauh dari sorotan, rumor terkait adanya keretakan di antara keduanya tidak berhenti, terutama setelah turnamen Piala Dunia.

Sebelumnya, Mbappe pernah mengunggah sebuah foto yang menampilkan dirinya bersama Ester yang mengenakan jersey timnas Prancis, sebelum kemudian ia menghapusnya. Hal itu semakin menambah spekulasi seputar sifat hubungan di antara keduanya dan kebenaran atas apa yang beredar mengenai hal tersebut.

Menurut apa yang disebutkan majalah "Hola", pernyataan tersebut mungkin juga berkaitan dengan aktor Meksiko, Alejandro Speitzer, dan apa yang muncul seputar keterkaitan namanya dengan sejumlah tokoh publik.

Selama beberapa pekan terakhir, perbincangan tentang kemungkinan keretakan antara Ester dan Mbappe kian meningkat, terutama setelah keikutsertaan sang pemain di Piala Dunia dan tidak munculnya mereka bersama dalam beberapa kesempatan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada komentar dari keduanya untuk mengonfirmasi atau membantah spekulasi tersebut.

Di akhir pesannya, Ester Exposito menegaskan bahwa prioritasnya adalah melindungi citra dan reputasinya, dengan menilai bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat dijadikan dalih untuk menyebarkan tuduhan atau informasi yang tidak berdasarkan bukti apa pun.