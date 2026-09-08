Superstar Real Madrid Kylian Mbappe menegaskan dalam konferensi pers jelang laga pembuka Liga Champions melawan Inter Milan bahwa ia cukup menyukai kemungkinan memenangkan Ballon d'Or tahun ini. Namun, Christoph Dugarry tidak terlalu menyukai pernyataan semacam itu.

"Saya telah menorehkan sejarah musim panas ini di kompetisi paling bergengsi, tetapi jalan saya masih panjang," kata Mbappe dengan percaya diri. "Tahun ini bisa menjadi tahun yang baik bagi saya untuk memenangkan Ballon d'Or," karena "saya sendiri selalu menganggap diri saya sebagai pemain terbaik di dunia."

Karena itu, bagi Mbappe juga sangat wajar "bahwa orang-orang mengaitkan Anda dengan penghargaan seperti itu ketika Anda bermain untuk klub terbaik di dunia. Banyak orang di jalan berbicara kepada saya tentang Ballon d'Or. Banyak orang membicarakan saya sebagai kemungkinan pemenang Ballon d'Or."

Dugarry, yang seperti Mbappe dulu juga merupakan penyerang di tim nasional Prancis, hanya punya sedikit pemahaman terhadap ketegasan pernyataan-pernyataan itu. "Meminta penghargaan individu seperti itu secara terbuka menurut saya kekanak-kanakan dan menyedihkan. Itu tidak menunjukkan kebesaran untuk memintanya, terlebih lagi sebagai kapten tim nasional," kecamnya dalam podcast RMC 'Rothen s'enflamme'.

"Sebuah musim di mana tidak ada pemain yang benar-benar menonjol!"

Ia melanjutkan: "Ini adalah musim di mana tidak ada pemain yang benar-benar menonjol. Tidak ada pemain yang memenangkan segalanya, baik di level tim maupun individu. Tidak ada yang menunjukkan performa begitu luar biasa sehingga orang bisa mengatakan bahwa kemenangannya akan jelas dan pasti."

Bahwa "sepak bola semakin individualistis" membuat mantan pemain tim nasional Prancis dengan 55 caps itu "terlalu sering marah. Alih-alih berbicara tentang diri sendiri dan penghargaan individu, seharusnya orang berbicara tentang tim, tentang berbagi kesuksesan, tentang trofi yang ingin dimenangkan bersama, tetapi tidak bisa."

Pada akhirnya, Dugarry tetap menunjukkan sikap lebih lunak terhadap kapten Equipe Tricolore itu, karena "saya masih memahami - meskipun saya secara umum tidak setuju dengan pendekatan ini - bahwa dia berpikir dirinya adalah pemain terbaik di dunia."