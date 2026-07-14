Kekalahan yang belum pernah terjadi selama 40 tahun... Kekalahan bersejarah bagi Prancis setelah dikalahkan Spanyol

Tim nasional Prancis kehilangan kesempatan untuk melaju ke final Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, setelah dikalahkan oleh Spanyol dengan skor 2-0 di semifinal Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung, dalam pertandingan yang menandai berakhirnya sejumlah rekor bersejarah bagi tim asuhan pelatih Didier Deschamps.

Timnas Spanyol mengakhiri ambisi Prancis dalam perebutan gelar juara, sekaligus memberikan salah satu kekalahan terberat di ajang besar selama era Deschamps, sehingga memastikan tempatnya di final dan akan menunggu pemenang dari pertandingan antara Inggris dan Argentina, sementara Les Bleus harus puas bertanding melawan tim yang kalah dalam perebutan medali perunggu.

Era Deschamps bersama timnas Prancis diperkirakan akan berakhir pada akhir turnamen ini, dengan Zinedine Zidane yang akan mengambil alih tugas sebagai penggantinya.

Menurut statistik Opta, timnas Prancis menelan kekalahan pertamanya di babak gugur Piala Dunia sejak dikalahkan Jerman (1-0) di perempat final edisi 2014, sehingga mengakhiri rentetan 11 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan di babak gugur Piala Dunia.

Sementara itu, “Stats Foot” menjelaskan bahwa Prancis tersingkir dari babak semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak kekalahannya dari Jerman Barat dengan skor 2-0 pada edisi 1986.

"Stats Foot" menambahkan bahwa kekalahan dari Spanyol ini merupakan kekalahan terberat yang dialami timnas Prancis di turnamen besar selama masa kepelatihan Didier Deschamps, sekaligus menjadi kekalahan pertama dengan selisih dua gol di turnamen besar sejak tersingkir dari Spanyol dengan skor yang sama di perempat final Piala Eropa 2012.

Selain itu, dilaporkan bahwa kekalahan Prancis dari Spanyol juga merupakan kekalahan terberat yang dialami timnas Prancis di babak gugur Piala Dunia sejak kekalahan mereka dari Jerman Barat dengan skor 2-0 di semifinal Piala Dunia 1986.

Angka-angka negatif tersebut tidak berhenti sampai di situ saja; “Stats Foot” juga menjelaskan bahwa timnas Prancis gagal mencetak gol dalam sebuah pertandingan sejak menghadapi Kroasia pada 20 Maret 2025.

Selain itu, tim Les Bleus belum pernah menelan kekalahan dalam pertandingan di semua kompetisi sejak dikalahkan oleh Spanyol dengan skor 4-5 di semifinal Liga Bangsa-Bangsa Eropa tahun 2025.