Kekalahan 0-7 dari Inggris pada Sabtu malam di Nations League disebut sebagai "bencana yang tidak wajar dan tidak bisa diterima", demikian penilaian harian Jutarnji List. Lebih lanjut, media itu menulis: "Kita bukan hanya tidak termasuk elite, kita telah menjadi San Marino! Impian ke perempat final telah hancur, keterjagaannya lebih menyakitkan daripada setelah dua puluh bir."

Suasana muram juga terasa di media-media lain di negara itu. "Kroasia yang putus asa menelan kekalahan terberat dalam sejarahnya", tulis Index Sport. 24Sata menyebutnya sebagai "aib yang sangat besar!" Sementara telegram.hr menyebutnya "keruntuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat memalukan."

Reaksi dari kubu pemenang tentu saja sangat berbeda. "Inggris di langit ketujuh. Pria melawan anak-anak. Ini benar-benar permainan anak-anak", demikian judul Daily Mail. Sun berpendapat: "Tim asuhan Thomas Tuchel menggegerkan dengan salah satu penampilan tandang terbaik dalam sejarah tim nasional Inggris."

Inggris asuhan Tuchel mendominasi sesuka hati di hadapan 6.000 anak-anak dan remaja di Rijeka. Karena tindakan rasis dari fans Kroasia tahun lalu, UEFA sebenarnya telah memerintahkan laga digelar tanpa penonton. Namun, sebuah aturan menyatakan bahwa anak-anak hingga usia 14 tahun tetap boleh masuk stadion secara gratis - dan karena itu tribune terisi sangat baik.

Harry Kane (2), Jude Bellingham (1), Anthony Gordon (1), Bukayo Saka (2), dan Morgan Rogers (1) membawa peringkat ketiga Piala Dunia itu meraih kemenangan sensasional yang sepenuhnya pantas, termasuk dari segi selisih gol.

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Apa kata pelatih Kroasia Slaven Bilic?

Pelatih Kroasia Slaven Bilic menyebutnya sebagai "kekalahan terbesar sepanjang masa" dan meminta maaf kepada semua pihak. "Saya minta maaf. Kami kecewa. Saya minta maaf kepada para fans, saya minta maaf kepada anak-anak di tribune. Saya minta maaf kepada semua fans Kroasia. Saya baru saja menemui para pemain, kami berbicara sebentar, dan ini adalah yang terburuk bagi kami. Kami tidak pernah memperkirakannya," kata mantan pemain Bundesliga dan Premier League itu.

Dengan tiga poin dari tiga pertandingan, Kroasia berada di peringkat ketiga Grup 3 Nations League Liga A. Spanyol memimpin grup itu dengan raihan sempurna sembilan poin, diikuti Inggris (6). Ceko (0) berada di posisi juru kunci.