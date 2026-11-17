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Timnas Aljazair menelan kekalahan telak 3-0 dari tuan rumah Togo. Dalam laga tersebut, tuan rumah tampil jauh lebih unggul dan sukses memanfaatkan peluang untuk mengubah dominasi mereka menjadi tiga gol, sementara Aljazair tak mampu menjebol gawang lawan sepanjang pertandingan.

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Togo memulai pertandingan dengan tekanan sejak awal dan langsung mengancam gawang Aljazair pada menit keenam, ketika Kennedy Boateng menyambut umpan silang Fad Sena, tetapi sundulannya melambung di atas mistar. Tuan rumah terus berupaya menyerang, sementara Aljazair harus meredam gelombang serangan lawan yang sudah mendapatkan sepak pojok pada menit pertama. Fad Sena kemudian mencoba peruntungan lewat tembakan jarak jauh pada menit kesembilan, tetapi bola melenceng jauh dari sasaran.

Pada menit ke-18, Togo berhasil mengubah awal impresif mereka menjadi gol pembuka. Thibault Klidje menjebol gawang lewat tembakan dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan Djene Dakonam, membawa negaranya unggul sekaligus menempatkan Aljazair di bawah tekanan sejak dini. Aljazair mencoba membalas, dan Yassine Titraoui nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-21 lewat tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola melintas tipis di samping tiang.

Togo hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-25, ketika Klidje menyambut umpan silang Fad Sena dengan sundulan dari jarak dekat, tetapi bola melebar di samping gawang. Setelah itu, pertandingan sempat terhenti sejenak untuk jeda minum, sebelum kedua tim kembali bermain. Tuan rumah terus menekan dan akhirnya sukses menggandakan skor pada menit ke-32.

Gol kedua kembali dicetak Klidje, yang memanfaatkan umpan silang Fad Sena dan melepaskan tembakan kaki kanan dari dalam kotak enam yard untuk mencatatkan gol keduanya dalam laga ini. Aljazair gagal memperkecil ketertinggalan meski terus berusaha. Ahmed Touba menyia-nyiakan peluang pada menit ke-37 setelah menyambut umpan silang Abderrahmane Rebbach dari situasi sepak pojok, tetapi sundulannya melambung di atas mistar dan jauh dari tiang kiri.

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Pada menit ke-38, Togo melancarkan pukulan ketiga bagi lawannya. Kennedy Boateng mencetak gol ketiga lewat sundulan dari jarak dekat, memanfaatkan umpan silang Pierre Nadjombe dari situasi bola mati, sehingga skor menjadi 3-0. Kevin Denkey mencoba menambah gol pada menit 45+3, tetapi tembakannya ditepis kiper Aljazair, Melvin Mastil. Sementara itu, Saadi Redouani menerima kartu kuning pada menit 45+2, sebelum wasit meniup peluit akhir babak pertama dengan Togo unggul tiga gol tanpa balas.

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Di awal babak kedua, Aljazair langsung melakukan tiga pergantian sekaligus dengan memasukkan Amine Gouiri, Adil Boulbina, dan Souhaib Nair untuk menggantikan Moncef Bakrar, Abderrahmane Rebbach, dan Saadi Redouani, dalam upaya mengubah wajah tim dan kembali ke dalam permainan. Namun, pergantian tersebut tidak membuahkan gol balasan meski ada sejumlah peluang, yang paling menonjol adalah tembakan Thibault Klidje yang diblok barisan pertahanan pada menit ke-49. Sementara itu, Amine Gouiri mengalami cedera yang membuat pertandingan sempat terhenti pada menit ke-51.

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Pada menit ke-60, Aljazair melakukan pergantian keempat dengan memasukkan Mohamed Amine Amoura untuk menggantikan Fares Ghedjemis, kemudian pelatih Togo memasukkan Kodjo Laba menggantikan Kevin Denkey pada menit ke-75. Di sela-sela pergantian tersebut, tuan rumah terus mengancam gawang Aljazair. Djene Dakonam nyaris mencetak gol keempat pada menit ke-67, tetapi tembakannya dari luar kotak penalti mengarah ke kiper Mastil. Kodjo Laba juga menyia-nyiakan peluang lain pada menit ke-80 setelah upayanya dari dalam kotak enam yard ditepis sang kiper.

Menit-menit akhir diwarnai upaya bertubi-tubi Aljazair untuk mencetak gol hiburan. Malcolm Barcola menepis tembakan Mohamed Amine Amoura dari luar kotak penalti pada menit ke-87, lalu kembali menyelamatkan gawangnya dari upaya Hamad Abdelli pada menit ke-88, yang melepaskan tembakan dari sisi kiri kotak enam yard. Tembakan Amoura juga membentur barisan pertahanan pada menit ke-89, sebelum Adil Boulbina menyia-nyiakan peluang lain dari situasi sepak pojok. Laga pun berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Togo, yang menjaga gawangnya tetap bersih hingga peluit panjang pada menit 90+6.

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Dengan hasil ini, Aljazair tetap memuncaki Grup I dengan koleksi 7 poin, unggul satu poin atas Togo di posisi kedua dengan 6 poin. Zambia berada di posisi ketiga dengan 5 poin, sedangkan Burundi di posisi keempat dengan 3 poin. Setiap tim masih menyisakan dua pertandingan di babak kualifikasi, dan dua tim teratas akan lolos ke putaran final. Artinya, Aljazair dan Togo belum memastikan tiket, dan persaingan memperebutkan dua tiket lolos masih terbuka bagi keempat tim.

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