Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Saat penyerang Edin Dzeko kembali menjadi starter, tim promosi Bundesliga Schalke 04 mengalami kekalahan memalukan sepekan sebelum Derbi Ruhr melawan Borussia Dortmund.

Dalam duel sesama tim promosi di markas SC Paderborn, pasukan Miron Muslic tampil sangat buruk dan kalah 1-8 (0-3). Schalke pun gagal menang dalam delapan laga kompetitif berturut-turut. Sebaliknya, Paderborn meraih kemenangan kandang ketiga mereka dan untuk sementara naik ke papan tengah klasemen.

Jano ter Horst membawa tuan rumah unggul lewat gol pertamanya musim ini (21). Stefano Marino mencetak hat-trick (39/45+4/57), sementara Steffen Tigges (55), Deniz Zeitler (73), Gabriel Vidovic (85, penalti), dan Felix Götze (90+6) juga mencetak gol. Adil Aouchiche mencetak gol hiburan bagi Schalke (59). Musim lalu, tim asal Gelsenkirchen itu memenangi kedua pertemuan di Liga 2 Jerman dengan selisih tipis.

Lewat kemenangan 8-1 itu, Paderborn mengukir sejarah Bundesliga. Tim asal Westfalen Timur tersebut menyamai rekor Fortuna Düsseldorf untuk kemenangan terbesar tim promosi dalam satu musim Bundesliga. Pada 1990, Düsseldorf menang 7-0 atas FC St. Pauli.

Iklan Iklan

Schalke menyia-nyiakan peluang emas di awal laga

Schalke, yang menurut Muslic ingin menjalani laga dengan "rasa tanggung jawab dan kekompakan yang tinggi", langsung menyia-nyiakan peluang emas. Junior Adamu mendapat kesempatan menembak setelah Mattes Hansen melakukan kesalahan, tetapi kiper Nahuel Noll mampu menepisnya (2).

Topik Terkait

Selebihnya, 15.000 penonton di arena yang tiketnya terjual habis menyaksikan awal laga ketika tuan rumah tampil lebih aktif, tetapi juga lebih gugup. Peluang terbaik diperoleh Marino melalui serangan balik, namun kiper Schalke Loris Karius menggagalkannya (17). Tak lama kemudian, Schalke harus mengganti Junior Dina Ebimbe, yang mengalami cedera paha saat beradu lari tanpa kontak dengan lawan (20). Sesaat setelah itu, ter Horst mencetak gol menyusul sebuah tendangan bebas.

Secara keseluruhan, Schalke tidak banyak menunjukkan perlawanan. Dzeko, yang hingga saat itu hanya menjadi sosok pelengkap di Bundesliga, juga tidak banyak terlihat. "Saya tidak bisa mengistimewakan seseorang karena namanya," kata Muslic sebelum pertandingan, tetapi ia tetap menurunkan pemain berusia 40 tahun itu sebagai starter untuk ketiga kalinya musim ini.

Iklan

Setelah kebobolan, tim tamu mulai bermain lebih agresif. Tembakan Hasan Kurucay meleset tipis (33). Namun, Paderborn berulang kali menemukan celah di pertahanan juara Liga 2 itu yang biasanya begitu solid. Pada menit ke-34, Marino mula-mula melepaskan tembakan yang melambung jauh. Tak lama kemudian, pencetak gol terbanyak Paderborn itu menggandakan keunggulan setelah aksi individu yang luar biasa, lalu kembali mencetak gol pada masa tambahan waktu.

Selepas jeda, Schalke setidaknya keluar dari ruang ganti dengan sedikit lebih bersemangat, tetapi tim tamu berulang kali terkena serangan balik.