Kekalahan telak pada laga debut membuat Paris Saint-Germain kehilangan dua poin dalam perebutan gelar juara Prancis

Paris Saint-Germain mengalami kehilangan poin di Ligue 1 pada Sabtu lalu. Tim pemuncak klasemen itu turun dengan skuad cadangan dan hanya mampu bermain imbang 2-2 di kandang sendiri melawan FC Lorient yang berada di papan tengah. Gol penyama kedudukan yang tak terduga dari tim tamu terjadi setelah kesalahan besar yang dilakukan Pierre Mounguengue, yang baru saja melakukan debutnya tiga menit sebelumnya. Dengan satu pertandingan lebih banyak, keunggulan PSG atas RC Lens kini menjadi tujuh poin. Pada 13 Mei, PSG akan bertandang ke markas Lens.

Pelatih PSG Luis Enrique jelas memprioritaskan leg kedua semifinal Liga Champions, Rabu melawan Bayern München. Renato Marin (19) pun diturunkan sebagai kiper dan gelandang Spanyol berusia 18 tahun, Dro Fernández, juga mendapat tempat di starting line-up.

Meskipun banyak pergantian pemain, PSG hanya membutuhkan waktu kurang dari enam menit untuk membuat Parc des Princes bersorak. Kiper Lorient, Yvon Mvogo, menepis umpan silang dari Desiré Doué, namun bola justru mengenai bahu Ibrahim Mbaye yang sedang mengintai: 1-0.

PSG tak bisa lama menikmati keunggulan tersebut. Pada menit ke-12, tim tamu menyamakan kedudukan melalui Pablo Pagis, yang mencetak gol dengan tendangan rebound setelah menerima umpan silang mendalam yang brilian dari Panos Katseris: 1-1.

PSG merespons melalui Bradley Barcola, yang tendangan melengkungnya melebar setengah meter dari gawang mantan pemain PSV, Mvogo. Sebuah dribel gemilang dari Doué tak lama kemudian seharusnya berbuah gol, namun begitu masuk ke kotak penalti, ia kurang tenang.

Keberuntungan tidak berpihak pada PSG di babak pertama, di mana Lucas Hernández juga nyaris mencetak gol melalui sundulan yang membentur bagian atas mistar gawang. Mvogo juga kembali tampil gemilang dengan penyelamatan diving yang indah atas tendangan keras Lee Kang-in.

Babak kedua nyaris sepenuhnya didominasi oleh PSG, yang berhasil unggul setelah lebih dari satu jam pertandingan. Warren Zaïre-Emery, yang baru saja masuk menggantikan Fabián Ruiz satu menit sebelumnya, mencetak gol setelah bola membentur seorang bek Lorient: 2-1.

Sepertinya gol 3-1 tinggal menunggu waktu, dan Enrique menilai saatnya tepat untuk memberikan debut kepada Mounguengue 15 menit sebelum pertandingan berakhir. Tiga menit kemudian, ia melakukan kesalahan fatal. Umpan baliknya dipotong oleh Aiyegun Tosin, yang memanfaatkannya dan mencetak gol melalui tiang gawang: 2-2.

Di sisa pertandingan, PSG sering kali nyaris mencetak gol menjadi 3-2. Namun, Mounguengue melepaskan tembakan dari jarak dekat yang masih bisa ditepis Mvogo, sundulan Hernández membentur tiang gawang, dan Senny Mayulu mengenai tiang gawang lainnya dengan tendangan chipnya yang indah.



