Kekalahan telak membakar Liverpool: Iraola berpacu dengan waktu untuk merampungkan transfer besar

Pelatih asal Spanyol, Andoni Iraola, direktur teknik Liverpool, menarik pelajaran berharga dari kekalahan telak dalam laga uji coba yang dialami timnya menghadapi Leeds United dengan skor (2-4), Minggu malam lalu, sembari menegaskan bahwa kekalahan tersebut menjadi ujian nyata yang mengungkap titik-titik lemah yang harus dibenahi sebelum musim baru dimulai, di saat klub Inggris itu berpacu dengan waktu untuk merampungkan transfer bintang Prancis, Bradley Barcola, dari Paris Saint-Germain.

Sejumlah laporan media Inggris terkemuka, di antaranya surat kabar "The Telegraph", jaringan "Sky Sports", dan surat kabar "Liverpool Echo", mengungkap bahwa Liverpool bekerja secara intensif untuk mendatangkan mantan pemain Lyon tersebut, yang kini menjadi prioritas utama serangan klub, di tengah negosiasi rumit soal nilai finansial transfer.

Pelajaran berharga

Dalam pernyataan pers seusai laga uji coba, Iraola berkata: "Saya rasa kami belajar banyak dari laga ini. Jelas ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi menurut saya ini mungkin laga uji coba paling bermanfaat yang kami mainkan sejauh ini."

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan: "Kami tampil dengan positif yang jelas di babak pertama, tetapi kami benar-benar negatif di babak kedua. Kami belajar banyak hari ini (kemarin), dan saya rasa kami bisa menarik beberapa pelajaran berharga serta menyelesaikan sejumlah masalah yang muncul," dengan secara khusus menyoroti lini pertahanan, di mana Liverpool mengalami sejumlah cedera yang berpengaruh.

Transfer Barcola

Di sisi bursa transfer musim panas, Iraola mengandalkan periode mercato untuk menyuntikkan darah baru ke timnya, terutama setelah periode transfer musim panas yang relatif tenang dibandingkan tahun lalu, di mana hingga kini hanya Victor Munoz yang bergabung ke klub Inggris tersebut dengan nilai 40 juta euro.

Setelah periode transfer musim panas rekor pada tahun 2025, ketika klub mengeluarkan sekitar 500 juta euro, Liverpool menjadi lebih berhati-hati tahun ini, yang menimbulkan keheranan dan kekhawatiran para suporter yang mengharapkan periode transfer musim panas ramai lainnya.

Namun keadaan bisa berubah drastis dalam beberapa hari ke depan, seiring upaya keras Liverpool mendatangkan pemain serang yang berpengaruh.

Dan setelah Yan Diomande, pemain Leipzig asal Pantai Gading, sempat dianggap sebagai prioritas tertinggi, kepindahannya yang kemungkinan besar terjadi ke Real Madrid membuat Liverpool berfokus sepenuhnya pada Bradley Barcola.

Paris menetapkan harga

Laporan media mengungkap bahwa pemain Prancis itu menunjukkan minat yang jelas untuk bergabung ke Liverpool, setelah menolak memperpanjang kontraknya dengan Paris Saint-Germain, yang membuat klub asal Paris tersebut terbuka untuk menjualnya, tetapi tidak dengan harga sembarangan.

Sebagian media menyebut angka 170 juta euro, sementara yang lain menyebut 150 juta euro sebagai harga yang diminta Paris Saint-Germain, dan berapa pun angka akhirnya, Liverpool tidak bersedia, setidaknya untuk saat ini, membayar jumlah sebesar itu.

Surat kabar "The Telegraph" melaporkan bahwa klub Inggris tersebut akan mengajukan tawaran senilai 130 juta euro, sementara jaringan "Sky Sports" mengklaim bahwa Liverpool tidak akan menawarkan lebih dari 115 juta euro.

Yang pasti, menurut surat kabar "Liverpool Echo", klub Merseyside itu ingin menegosiasikan harga yang lebih rendah, dan telah menjadikan mantan pemain Lyon tersebut sebagai prioritas utama serangannya, terlebih Barcola sendiri ingin bergabung ke Liverpool.

Paris mensyaratkan mendatangkan pengganti lebih dulu

Surat kabar Inggris itu menambahkan bahwa Paris Saint-Germain dan pelatihnya, Luis Enrique, ingin merampungkan transfer pengganti Barcola sebelum mengizinkannya pergi, dengan syarat seluruh ketentuan finansial dan teknis terpenuhi.

Jurnalis Italia terkenal, Fabrizio Romano, menjelaskan bahwa negosiasi akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan, dan bahwa Liverpool berharap dapat merampungkan transfer secepatnya, tetapi Paris Saint-Germain lah yang menentukan tempo negosiasi dan mengendalikan arah kesepakatan.

Tomori untuk memperkuat pertahanan

Pada saat yang sama, klub Inggris tersebut membuat kemajuan yang nyata dalam transfer Fikayo Tomori, bek Inggris milik Milan, untuk memperkuat lini pertahanannya yang dilanda cedera, dan pemain yang terikat kontrak dengan Milan hingga tahun 2027 itu sangat dihargai oleh Liverpool.

Klub juga menggarap dua transfer lain, kali ini terkait kepergian pemain untuk menyediakan likuiditas finansial yang diperlukan bagi transfer-transfer baru.

Curtis Jones menghadapi tekanan yang semakin besar untuk pergi, dengan kontraknya yang tersisa hanya satu tahun lagi, di mana Inter Milan memperbarui minatnya kepadanya dengan biaya transfer sekitar 35 juta euro, sementara Liverpool meminta jumlah 40 juta euro, dan kepergiannya diharapkan terjadi pekan ini.

Selain itu, kepergian Harvey Elliott, yang dikabarkan dikaitkan dengan Leeds United dan Leipzig, sangat diharapkan oleh manajemen klub, menurut surat kabar "Liverpool Echo".

Surat kabar itu juga menyinggung Federico Chiesa, yang berusaha didatangkan Atletico Madrid, tetapi pemain Italia tersebut bertekad membuktikan diri di bawah kepemimpinan Iraola dan tidak ingin pergi.