Kekalahan telak Maroko dari Senegal di Piala Afrika U-17

Senegal berhasil melaju ke final Piala Afrika U-15, yang saat ini sedang berlangsung di Zimbabwe, setelah mengalahkan Maroko dengan skor 4-0.

Tim Senegal tidak memberi banyak waktu bagi lawan mereka dari Maroko, karena mereka sudah unggul 3-0 dalam 7 menit pertama.

Pada menit ke-28, tim Senegal mencetak gol keempatnya ke gawang tim Atlas.

Timnas Senegal akan menghadapi timnas Uganda di final turnamen ini, yang menang melalui adu penalti 4-3 atas Benin.

Senegal sebelumnya dinobatkan sebagai juara Piala Afrika 2025 setelah menang di final melawan Maroko dengan skor 1-0, setelah perpanjangan waktu.

Namun, CAF baru-baru ini memutuskan untuk mencabut gelar Piala Afrika dari Senegal dan memberikannya kepada Maroko, yang mendorong Timnas Senegal untuk mengajukan banding ke Pengadilan CAS.

