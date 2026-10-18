Juara Italia 36 kali itu menelan kekalahan 0:3 (0:1) dari Lazio Roma di hadapan pendukung sendiri pada Minggu malam. Woltemade, yang berusia 24 tahun, juga tak mampu mengubah hasil tersebut setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam kekalahan kedua mereka musim ini.

Pelatih Luciano Spalletti memasukkan pemain pinjamannya itu pada menit ke-46. Namun, setelah mencetak gol di Liga Europa, Woltemade masih belum berhasil mencetak gol di Serie A. Mantan pemain Stuttgart itu sebenarnya punya peluang untuk menyamakan kedudukan, tetapi tembakannya dari posisi menjanjikan setelah menerima umpan Randal Kolo Muani meleset tipis dari gawang Lazio (55).

Sebaliknya, gol tim ibu kota dicetak oleh Oliver Provstgaard (37), Gustav Isaksen (66), dan Fisayo Dele-Bashiru (89).

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Di mana posisi Juventus dan Lazio di Serie A saat ini?

Dengan hanya tiga kemenangan dari tujuh pertandingan, Juventus masih kesulitan menemukan konsistensi. Posisi kedelapan di liga dan ketertinggalan delapan poin dari pemuncak klasemen Inter Milan tidak sesuai dengan harapan klub asal Turin itu.

Woltemade pun mengalami hal serupa. Di liga, ia sejauh ini hanya tampil sebagai pemain pengganti. Pemain yang dipinjamkan dari Newcastle United ke Si Nyonya Tua pada musim panas itu masih menanti gol pertamanya di kasta tertinggi sepakbola Italia. Saat menang 2:1 atas wakil Spanyol di Liga Europa, Celta Vigo, pada Kamis lalu, ia mencetak gol penyama kedudukan sementara.

Sementara itu, Lazio asuhan Gennaro Gattuso meraih kemenangan keenam musim ini, melewati rival sekotanya AS Roma, dan menyamai perolehan poin pemuncak klasemen Inter Milan.